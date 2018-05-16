В Сибири юбилей Эстонии отмечается днями культуры

С 16 по 20 мая в Красноярском молодежном театре можно будет увидеть две постановки театра R.A.A.A.M. на эстонском языке: ”Оборотень” А.Кицберга и ”Феномен” Х.Бойчева. Минусинский драматический театр покажет постановку Алексея Песегова ”Оттенки”, созданную по мотивам одноименной новеллы А.Х.Таммсааре. Также в мероприятии примет участие Хейно Сельямаа с его знаменитым Театром в чемодане, который покажет детям в общей сложности шесть представлений.

На днях культуры пройдет и театральная лаборатория Олега Лоевского, которая будет основываться на эстонской драматургии. В Доме кино пройдет специальная программа, в ходе которой будут показаны эстонские фильмы ”Тайное общество Супилинна” и ”Последняя реликвия”. Художественные выставки представят Тауно Кангро и Эрвин Ыунапуу, также будут представлены документальные фотовыставки о народности Сету и эстонцах Сибири.

Фестиваль завершится 20 мая приемом посла Эстонии Арти Хильпуса и концертом в зале Красноярской филармонии, на это мероприятие отпраздновать юбилейный год Эстонской Республики приглашены гости со всей России. На церемонии закрытия выступят ансамбль из Южной Эстонии Mahmõr и духовой оркестр из Верхнего Суэтука.

Из организационной команды ЭР100 на проходящих в Сибири Днях эстонской культуры находятся председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо и члены руководящей группы Маргус Кастерпалу и Тийт Пруули.

В 2018 году исполняется 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Дополнительная информация о мероприятиях в честь юбилея доступна на домашней странице www.EV100.ee.