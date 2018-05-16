В Сибири юбилей Эстонии отмечается днями культуры

Сегодня, 16 мая, в сибирском городе Красноярске начинаются Дни эстонской культуры, которые посвящены празднованию сотого дня рождения Эстонской Республики. В рамках дней культуры, проходящих с 16 по 20 мая, состоится фестиваль театра R.A.A.A.M, а также будут представлены произведения классики эстонского кино и искусства.
”Для 100 дня рождения Эстонской Республики важно, чтобы празднование затронуло и тех имеющих отношение к Эстонии людей, которые живут за пределами страны”, — сказал руководитель масштабных событий ЭР100 государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.
”Дни эстонской культуры в Сибири соберут представителей эстонских сообществ России, вместе они отметят юбилейный год Эстонской Республики интересной программой”, — добавил Кастерпалу.
Театр R.A.A.A.M. организует в рамках Дней эстонской культуры свой первый международный фестиваль. ”Изначально мы планировали организовать в Красноярске только несколько гастрольных представлений, но на сегодняшний день Дни эстонской культуры в Сибири превратились в, крупнейшее событие ЭР100 в России”, — сказал руководитель и продюсер театра R.A.A.A.M. Мярт Меос.
С 16 по 20 мая в Красноярском молодежном театре можно будет увидеть две постановки театра R.A.A.A.M. на эстонском языке: ”Оборотень” А.Кицберга и ”Феномен” Х.Бойчева. Минусинский драматический театр покажет постановку Алексея Песегова ”Оттенки”, созданную по мотивам одноименной новеллы А.Х.Таммсааре. Также в мероприятии примет участие Хейно Сельямаа с его знаменитым Театром в чемодане, который покажет детям в общей сложности шесть представлений.
На днях культуры пройдет и театральная лаборатория Олега Лоевского, которая будет основываться на эстонской драматургии. В Доме кино пройдет специальная программа, в ходе которой будут показаны эстонские фильмы ”Тайное общество Супилинна” и ”Последняя реликвия”. Художественные выставки представят Тауно Кангро и Эрвин Ыунапуу, также будут представлены документальные фотовыставки о народности Сету и эстонцах Сибири.
Фестиваль завершится 20 мая приемом посла Эстонии Арти Хильпуса и концертом в зале Красноярской филармонии, на это мероприятие отпраздновать юбилейный год Эстонской Республики приглашены гости со всей России. На церемонии закрытия выступят ансамбль из Южной Эстонии Mahmõr и духовой оркестр из Верхнего Суэтука.
Из организационной команды ЭР100 на проходящих в Сибири Днях эстонской культуры находятся председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо и члены руководящей группы Маргус Кастерпалу и Тийт Пруули.
В 2018 году исполняется 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Дополнительная информация о мероприятиях в честь юбилея доступна на домашней странице www.EV100.ee.