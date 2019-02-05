05.02.2019, 21:52

В школе сениоров Ласнамяэ расскажут об исторических событиях города

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KäedFoto: Anni Õnneleid

Управа Ласнамяэ приглашает пожилых жителей района на лекцию ”Отражение истории страны в истории города”. Лекция проекта ”Школы для сениоров” пройдёт в четверг, 7 февраля, в 15:00 в инфозале Управы Ласнамяэ, сообщает районная управа.

В феврале Эстонская Республика отмечает 101-ю годовщину обретения независимости. Аттестованный городской и музейный гид Ирина Коляева подготовила интересную лекцию ”От площади Свободы к площади Исландии: отражение истории страны в истории города”, которая познакомит пришедших с историческими событиями государства, оказавшими влияние на историю города Таллинна.

”Приглашаем всех на занятие школы сениоров, приуроченное к годовщине независимости Эстонской Республики. Профессиональный гид расскажет о роковых событиях и интересных фактах, которые повлияли на ход нашей истории”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

Лекция пройдёт на русском языке в инфозале Управы Ласнамяэ по адресу Палласти, 54.

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