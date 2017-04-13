В школе Рокка-аль-Маре построили уличный класс в виде амфитеатра

Вчера в школе Рокка-аль-Маре открыли Афинскую школу — уличный класс в виде амфитеатра, который спроектировали ученик Ханс Хуберт Самс и архитектор Эмиль Урбель. Строительством занималась компания NOBE (Nordecon Betoon OÜ).

Афинская школа — это проект, выигравший на конкурсе идей учеников ”Интересная перемена”. Конкурс проводят для того, чтобы разнообразить учебную среду. Автором идеи является абитуриент Ханс Хуберт Самс, а во главе проекта стоит фонд развития школы RaM. Вмещающий свыше 100 человек амфитеатр позволяет проводить на свежем воздухе уроки, показывать спектакли, играть на музыкальных инструментах и проводить репетиции хора.

На мероприятии открытия выступили ансамбль Trad.Attack и молодежный хор школы Рокка-аль-Маре.

Девизом Афинской школы является латинское изречение Горация ”Sapere aude” или ”Осмелься быть умным”, которое призывает учеников проявлять любознательность. Афинская школа — это отличный пример того, как смелые идеи могут воплотиться в жизнь при совместных усилиях школьной общины (ученики, учителя, родители).

Фонд развития RaM — это созданное в 2009-м году родителями добровольное целевое учерждение, задача которого помочь сделать школьную жизнь еще лучше.

