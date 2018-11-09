09.11.2018, 14:35

В школе Меривялья повысится безопасность

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rus.delfi.ee
EST 1
Merivälja kool
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Управа Пирита ходатайствовала о выделении дополнительных средств на охрану старого здания школы Меривялья. Ходатайство было удовлетворено, теперь школа сможет значительно расширить свою систему охраны.


”Мы подали ходатайство об установке дополнительных камер видеонаблюдения в старой части школы, раньше их там не хватало. Более того, по оценкам участкового констебля Энели Мехо, в школе имеется ряд недочетов, которыми могут захотеть воспользоваться злоумышленники”, — сказала старейшина управы Алина Тубли.

Стоимость заказанных работ составила около 440 евро. ”Работа включает в себя установку о охранного оборудования в старом здании школы и его подключение к имеющейся охранной системе. Благодаря этому обитатели школы будут чувствовать себя в большей безопасности”, — добавила Алина Тубли.

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