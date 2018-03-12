В школах начнутся уровневые работы, которые позволят впервые проверить цифровую грамотность учеников

Сегодня в школах стартует пилотный проект уровневых работ на тему цифровой грамотности, в котором примут участие более 1400 учащихся выпускных классов основных школ и гимназий.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, инфотехнологии прочно вошли в нашу жизнь.

”Мы соприкасаемся с ними ежедневно, на работе и в свободное время. Жизнь наших детей очень отличается от нашего детства и зачастую в том, что касается цифровых устройств, они разбираются куда лучше нас, — сказала Репс. — Уровневая работа позволит нам узнать наверняка, каковы цифровые навыки наших учащихся, и при необходимости мы предложим решения для того, чтобы поддержать их развитие. Наша цель — чтобы наши дети, в качестве граждан, успешно ориентировались в информационном обществе и обладали цифровыми навыками, способствующими росту их конкурентоспособности на рынке труда”.

Цифровая компетентность — это одна из общих компетенций, развитие и приобретение которых поддерживается как внепредметно в рамках общего образования, так и в деятельности по интересам. Если раньше под ИТ-навыками подразумевалось в первую очередь умение пользоваться компьютером, то с 2014 года цифровая компетентность внесена в государственную программу и является значительно более широким понятием. В нее входит пять областей навыков: поиск информации в интернете и умение критически оценивать ее источники; безопасность в контексте здоровья, защиты персональных данных и окружающей среды; умение создавать цифровые материалы различного содержания (например, фото, видео, текст) вместе с темой авторского права; общение в цифровой среде (в том числе сетевой этикет); умения решать проблемы с техническим обеспечением, а также выбирать правильные устройства или программы.

Очень важной темой является безопасность, в ее рамках рассматриваются проблемы кибербуллинга и виртуальных следов. Использование цифровых устройств на уроках постепенно становится все более обыденным делом и также предполагает, что учащиеся обладают определенными навыками.

Педагоги и работодатели придают все большую значимость формированию общих компетенций. Цифровая грамотность является компетенцией, ответственность за развитие которой лежит не только на школьных учителях. Дети пользуются цифровыми устройствами и путешествуют по виртуальному миру в первую очередь в свободное время, поэтому и родители ответственны за то, чтобы направить детей по верному пути.

Уровневая работа на тему цифровой грамотности в этом году тестируется в пилотном режиме — в исследовании примут участие 1400 учеников, проведет уровневую работу ЦУ Innove. За уровневые работы оценок не ставят, их задача — получить обратную связь, на основании которой государство и школы смогут лучше планировать учебную работу и оценить, как происходит приобретение компетенций. Школам также будет предоставлена сводная информация об уровне цифровой грамотности их учащихся. Результаты станут известны в мае этого года.

Целевое учреждение Инфотехнологии в Образовании разработало модели цифровой грамотности, на которые школы могут ориентироваться в планировании учебной деятельности по развитию цифровой грамотности, а также учебные материалы, способствующие приобретению цифровой компетенции, по разным предметам. Большая часть основных школ Эстонии также провела оценку собственных действий, направленных на развитие цифровых навыков учащихся, и составила планы на будущее.