05.07.2017, 08:19

В шествии праздника песни и танца приняли участие 39 000 человек

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rus.delfi.ee
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Laulupeo rongkäik 2017
Laulupeo rongkäik 2017Foto: Hendrik Osula

Завершившийся в воскресенье XII Молодежный праздник песни и танца был заряжен отвагой и энергетикой молодого поколения. Родившееся в свободной Эстонии поколение показало самым могущественным способом, что оно готово взять на себя и хранить связь со своими корнями, а также нести далее ценности, которые были созданы предыдущими поколениями, сообщают организаторы.

По словам творческого коллектива праздника, этот праздник затронул душу всех людей Эстонии и заставил задуматься о ценностях, об их продолжении и передачи другим поколениям. Творческие руководители и организаторы праздника благодарят всех участников и зрителей за восхитительный праздник.

По первоначальным данным Piletilevi на певческий праздник было продано свыше 50 000 билетов. Вместе с участниками на XII Молодежном праздник песни пришли свыше 90 000 человек. Два танцевальных представления посмотрели более чем 20 000 зрителей.

”Под конец праздника я смотрел на певческое поле и было такое чистое чувство, что каждый отдал всего себя. Это было счастливое чувство опустошения, которое господствовало в конце праздника — это было состояние счастья”, описал после концерта свои чувства один из авторов идеи праздника песни Вейко Тубин. Этим можно подвести итоги работы над праздником песни и танца, длившейся два с половиной года.

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Праздник удался также благодаря зрителям, потому что несмотря на большое скопление народа, для оперативных служб праздничные выходные прошли спокойно. По данным полиции крупных происшествий не было. Защитники правопорядка больше занимались в дни праздника поиском потерянных вещей и заблудившимися детьми. Для медицинской службы праздник также прошёл спокойно и несмотря на изменчивую погоду, обращений к медикам было меньше, чем на предыдущих праздниках. Также не было серьёзных случаев у Спасательного департамента и охраны.

Учитывая ситуацию на дорогах во время больших мероприятий, реорганизацию дорожного движения и большое скопление народа, полиция и служба безопасности благодарят всех участников праздника за понимание и спокойное отношение и поведение, которые помогли сделать народный праздник безопасным.

XII Молодежный праздник песни и танца:

  • В празднике песни приняли участие 797 коллективов
  • На празднике песни было 16 и на празднике танца один иностранный коллектив
  • В празднике танца приняли участие 585 коллективов
  • На праздник народной музыки пришли 550 музыкантов
  • В торжественном шествии приняли участие 39 000 человек
  • На два представления праздника танца было выдано примерно 20 000 билетов и приглашений
  • На концерт праздника песни было выдано свыше 50 000 билетов и приглашений

В 2019 году с первого праздника песни пройдет 150 лет и состоится XXVI праздник песни и XX праздник танца. До новых встреч!

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