В шествии праздника песни и танца приняли участие 39 000 человек

Завершившийся в воскресенье XII Молодежный праздник песни и танца был заряжен отвагой и энергетикой молодого поколения. Родившееся в свободной Эстонии поколение показало самым могущественным способом, что оно готово взять на себя и хранить связь со своими корнями, а также нести далее ценности, которые были созданы предыдущими поколениями, сообщают организаторы.

По словам творческого коллектива праздника, этот праздник затронул душу всех людей Эстонии и заставил задуматься о ценностях, об их продолжении и передачи другим поколениям. Творческие руководители и организаторы праздника благодарят всех участников и зрителей за восхитительный праздник.

По первоначальным данным Piletilevi на певческий праздник было продано свыше 50 000 билетов. Вместе с участниками на XII Молодежном праздник песни пришли свыше 90 000 человек. Два танцевальных представления посмотрели более чем 20 000 зрителей.

”Под конец праздника я смотрел на певческое поле и было такое чистое чувство, что каждый отдал всего себя. Это было счастливое чувство опустошения, которое господствовало в конце праздника — это было состояние счастья”, описал после концерта свои чувства один из авторов идеи праздника песни Вейко Тубин. Этим можно подвести итоги работы над праздником песни и танца, длившейся два с половиной года.

Праздник удался также благодаря зрителям, потому что несмотря на большое скопление народа, для оперативных служб праздничные выходные прошли спокойно. По данным полиции крупных происшествий не было. Защитники правопорядка больше занимались в дни праздника поиском потерянных вещей и заблудившимися детьми. Для медицинской службы праздник также прошёл спокойно и несмотря на изменчивую погоду, обращений к медикам было меньше, чем на предыдущих праздниках. Также не было серьёзных случаев у Спасательного департамента и охраны.

Учитывая ситуацию на дорогах во время больших мероприятий, реорганизацию дорожного движения и большое скопление народа, полиция и служба безопасности благодарят всех участников праздника за понимание и спокойное отношение и поведение, которые помогли сделать народный праздник безопасным.

XII Молодежный праздник песни и танца:

В празднике песни приняли участие 797 коллективов

На празднике песни было 16 и на празднике танца один иностранный коллектив

В празднике танца приняли участие 585 коллективов

На праздник народной музыки пришли 550 музыкантов

В торжественном шествии приняли участие 39 000 человек

На два представления праздника танца было выдано примерно 20 000 билетов и приглашений

На концерт праздника песни было выдано свыше 50 000 билетов и приглашений

В 2019 году с первого праздника песни пройдет 150 лет и состоится XXVI праздник песни и XX праздник танца. До новых встреч!