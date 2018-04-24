В сеть ”ради повышения сознательности людей” утекли данные 215 000 эстонских пользователей

В интернете стала доступна база данных с аккаунтами и паролями 215 000 эстонских интернет-пользователей. Человек, который ее обнародовал, сказал в интервью Geenius, что сделал это для повышения сознательности людей.



В описываемой базе — 120 000 адресов hot.ee, 176 — Клиники Тартуского университета, 169 — Таллиннского технического университета, 140 адресов — мэрии Таллинна, 95 — ERR, сотни адресов также находятся на доменах Таллиннского и Таллиннского технического университетов, Starman, Eesti Energia и т. д.