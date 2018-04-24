24.04.2018, 14:51

В сеть ”ради повышения сознательности людей” утекли данные 215 000 эстонских пользователей

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hot.ee, mail.ee, мэрия Таллинна и другие
rus.delfi.ee
EST 23
Arvuti
ArvutiFoto: Ester Vaitmaa

В интернете стала доступна база данных с аккаунтами и паролями 215 000 эстонских интернет-пользователей. Человек, который ее обнародовал, сказал в интервью Geenius, что сделал это для повышения сознательности людей.


В описываемой базе — 120 000 адресов hot.ee, 176 — Клиники Тартуского университета, 169 — Таллиннского технического университета, 140 адресов — мэрии Таллинна, 95 — ERR, сотни адресов также находятся на доменах Таллиннского и Таллиннского технического университетов, Starman, Eesti Energia и т. д.

Tuhended kontod pärinevad tasuta e-postiteenustest nagu hot.ee, mail.ee ja internetiteenuspakkujatelt Starman, Elion, Neti.ee, Solo.ee, Infonet, STV jne, пишет Kasulik.

Сотни аккаунтов принадлежат бесплатным хостингам типа hot.ee, mail.ee, а также фирмам, предлагающим интернет-услуги: Starman, Elion, Neti.ee, Solo.ee, Infonet, STV и т.д.

Читайте подробности на портале Geenius.ee.

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