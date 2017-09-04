В сентябре в регионе Балтийского моря пройдет ряд крупных военных учений

В регионе Балтийского моря в ближайшие недели пройдут сразу несколько крупных военных учений, сообщает YLE.

В Aurora 17 (11-29 сентября) примут участие 20 000 военных из Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США. Темой учений является ”внезапная атака”.

В военно-морских учениях Nothern Coast (11-29 сентября) участвуют 5000 военных из Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии, Канады, Германии, а также партнеры НАТО. В учениях будут задействованы 53 военных судна, 50 других транспортных средств.

Россия и Белоруссия проведут совместные учения ”Запад-2017” (14-20 сентября). Официально сообщается, что в учениях будут принимать участие 12 700 военных, но по разным оценкам, количество участников составит до 100 000 военных. Кроме того, в учениях будут задействованы 70 самолетов/вертолетов, 250 броненосцев и 10 военно-морских судов.

По словам министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, военное значение Балтийского моря в последнее время увеличилось. Тем не менее, он считает случайностью то, что все учения пройдут почти одновременно.

По сообщению ОБСЕ, в совместных учениях России и Белоруссии будут участвовать лишь 12 700 военных. Если количество участников военных превышает 13 000, страны-члены ОБСЕ должны приглашать наблюдателей следить за ходом учений.

Министр Ниинистё скептически относится к этой цифре: "Кажется, что в учениях на деле будет участвовать во много раз больше военных, по некоторым оценкам, даже 100 000 человек. Учения просто-напросто разделили на части".

В возглавляемых Швецией учениях Aurora борются против страны агрессора, в учениях ”Запад-2017” странам угрожают террористы, которые получают помощь из-за границы. Учения пройдут в Белоруссии, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове и других местах.

Россия и Белоруссия пригласили на военные учения иностранных наблюдателей. Финляндия отправит туда своего военного атташе. По сообщению министерства обороны Финляндии, речь идет не о реальном наблюдении, а о формальном участии в качестве наблюдателей.