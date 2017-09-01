В сентябре в Ласнамяэ возобновится работа ”Правовой аптеки”

Союз юристов Эстонии уже в четвертый раз проведет ”Правовую аптеку” — бесплатную юридическую консультацию, она состоится 21 сентября. Всех заинтересованных будут ждать с 10.00 до 14.00 в здании управы района Ласнамяэ (Палласти, 54), на первом этаже.

Юристы проведут консультации по следующим вопросам: семейное право, алиментные обязательства, наследственное право, трудовое право, налоговое право, обращение в суд, требования к исковым заявлениям, переписка с государственными и муниципальными органами и оформление документов, проблемы в квартирных товариществах и жалобы на решения КТ, договорное и обязательственное право, сообщает Раэпресс.

Приглашаются все, кому требуется правовая помощь. Консультирование проводится на русском и эстонском языках. На месте отсутствует возможность оформления обращений в суд, заявлений или ходатайств. Предварительная регистрация не нужна. Обслуживание будет производиться в порядке живой очереди.