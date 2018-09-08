08.09.2018, 20:20

В сентябре в ЦРК состоится ряд мероприятий, приуроченных к Дням народов Эстонии

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rus.delfi.ee
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В сентябре в ЦРК состоится ряд мероприятий, приуроченных к Дням народов Эстонии
Foto: Hendrik Osula

История, традиции, сегодняшний день Эстонии - лейтмотив мероприятий, проводимых сейчас в Центре русской культуры. Особенно интенсивна при этом программа последней декады сентября.

На это время приходятся Дни народов Эстонии, поэтому в программу входят встречи, лекции, концерты о русской общине Эстонии, русской музыке, русской песне, русской культуре Эстонии. Они проводятся силами Русского филармонического общества, народного университета русской культуры, ансамблей, детских художественных объединений. В числе главных событий Дней премьера кантаты для солистов и детского хора на тексты эстонских авторов и детская опера ”Юссике и его друзья” композитора Владимира Игнатова.

День народов Эстонии традиционно отмечается 24 сентября, и накануне, 21 сентября, в Центре русской культуры пройдет праздничный концерт, в котором примут участие коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединения национально-культурных обществ ”Лира”. ”Под одним небом” — это название для торжественного концерта, посвященного Дню народов Эстонии, тоже стало традиционным.

Вход на все мероприятия свободный!

Программа Дней

21 сентября в 18.00, Большой зал

Концерт "Под одним небом" .

Участвуют коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединения национально-культурных обществ ”Лира”

22 сентября в 13.00, Малый зал

Концерт детских хоровых коллективов ”Песни разных народов”

22 сентября в 18.00, Малый зал

Концерт солистов Русского филармонического общества "Мы здесь живём"

23 сентября в 14.00, Большой зал

Концерт "Песня русская, родная"

Участвуют хоры и ансамбли русской народной песни из Эстонии

24 сентября в 16.00 (II этаж)

Открытие выставки пленэра студий Artec и ”5+5” ”Новый Таллинн глазами ребёнка”

29 сентября в 14.00, Малый зал

Премьера! Владимир Игнатов, Кантата для солистов и детского хора на тексты эстонских авторов

Владимир Игнатов, детская опера ”Юссике и его друзья” по мотивам сказки Сильви Вяльял "Семь друзей Юссике”

Исполняют: детская хоровая студия ”Аллегро” и солисты Русского филармонического общества

Лекции в Народном университете русской культуры:

18.09 в 14.00 Беседы о русском искусстве с Русским музеем. Страницы истории скульптурного класса Императорской Академии художеств: Амандус Адамсон.

24.09 в 11.00 лекция Валерия Лаура " Русские художники Эстонии"

24.09 в 17.45 лекция Татьяны Червовой " Русская община Эстонии до 1940 г."

25.09 в 12.00 лекция Сергея Минина "Живопись и Православие"

Организаторы:

Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии

Культурное объединение ”Кирилл и Мефодий”

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