В сентябре в ЦРК состоится ряд мероприятий, приуроченных к Дням народов Эстонии

На это время приходятся Дни народов Эстонии, поэтому в программу входят встречи, лекции, концерты о русской общине Эстонии, русской музыке, русской песне, русской культуре Эстонии. Они проводятся силами Русского филармонического общества, народного университета русской культуры, ансамблей, детских художественных объединений. В числе главных событий Дней премьера кантаты для солистов и детского хора на тексты эстонских авторов и детская опера ”Юссике и его друзья” композитора Владимира Игнатова.

День народов Эстонии традиционно отмечается 24 сентября, и накануне, 21 сентября, в Центре русской культуры пройдет праздничный концерт, в котором примут участие коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединения национально-культурных обществ ”Лира”. ”Под одним небом” — это название для торжественного концерта, посвященного Дню народов Эстонии, тоже стало традиционным.

Вход на все мероприятия свободный!

Программа Дней

21 сентября в 18.00, Большой зал

Концерт "Под одним небом" .

Участвуют коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединения национально-культурных обществ ”Лира”

22 сентября в 13.00, Малый зал

Концерт детских хоровых коллективов ”Песни разных народов”

22 сентября в 18.00, Малый зал

Концерт солистов Русского филармонического общества "Мы здесь живём"

23 сентября в 14.00, Большой зал

Концерт "Песня русская, родная"

Участвуют хоры и ансамбли русской народной песни из Эстонии

24 сентября в 16.00 (II этаж)

Открытие выставки пленэра студий Artec и ”5+5” ”Новый Таллинн глазами ребёнка”

29 сентября в 14.00, Малый зал