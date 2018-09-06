В сентябре в центре внимания будут проживающие в Эстонии национальные меньшинства

Самыми многочисленными национальными группами, проживающими в Эстонии, помимо эстонцев являются русские, украинцы, белорусы и финны. В Эстонии проживают также большое количество татар, евреев, литовцев, поляков, немцев и армян. В сравнении с данными последней переписи населения, возросло число проживающих в стране украинцев, грузин, азербайджанцев, шведов, англичан, американцев, итальянцев, французов, голландцев и китайцев.

”Богатством Эстонии являются наши люди, наше разностороннее культурное наследие и традиции. Чем больше мы умеем это богатство замечать, ценить и оберегать, создавать контакты, тем прочнее и счастливее мы будем как общество”, — сказала вице-канцлер культурного многообразия Министерства культуры Пирет Хартман.

”Текущий год является Годом культурного наследия в Европе, когда на первый план выходит богатое и разнообразное культурное наследие Европы. Сентябрь этого года объявлен в Эстонии месяцем национальных культур”, — сказала Аннела Лаанеотс, руководитель проекта Европейского года культурного наследия 2018 года в Эстонии и руководитель информационной службы Национального совета фольклора Эстонии.

Одними из самых ожидаемых мероприятий станут организованная Объединением народов Эстонии этноярмарка и концерт, которые пройдут 22-23 сентября с 10:00 до 18:00 на Ратушной площади Таллинна. На этноярмарке можно будет купить национальные блюда и напитки, а также рукодельные изделия. В концерте выступят певческие коллективы национальных обществ.

В те же выходные 23 сентября состоится крупномасштабный XV фестиваль культур национальных меньшинств ”Творческий котел национальных культур” в Йыхвиском концертном доме, на котором выступят различные национальные общества из Ида-Вирумаа. В этом году организаторы фестиваля внесли в программу тему национальной кухни, и тех гостей фестиваля, которые придут пораньше, будет ждать накрытый стол с различными национальными блюдами.

По случаю 15-й годовщины со дня образования ”Творческого котла” будет выпущена почтовая марка. В мастер-классах можно будет поучиться национальной татарской вышивке, мастерить тряпичных кукол и расписывать керамику. По инициативе народных музыкантов состоится также и совместное хоровое пение. Яркий на события день завершится дегустацией большого праздничного торта.

На большинство мероприятий вход бесплатный. Подробную информацию о мероприятиях можно найти на сайте.