06.09.2018, 11:15

В сентябре в центре внимания будут проживающие в Эстонии национальные меньшинства

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rus.delfi.ee
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В сентябре в центре внимания будут проживающие в Эстонии национальные меньшинства
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Сентябрь в Эстонии — месяц национальных культур, призывающий обратить внимание и выразить признание проживающим здесь национальным меньшинствам. Эстония является домом для 194 национальностей, и месяц национальных культур дает хорошую возможность открыть для себя культуру, рукоделие и кухню разных народов, сообщает Фонд интеграции.

Месяц национальных культур полон мероприятий, знакомящих с культурой национальных меньшинств, которые пройдут в Таллинне, Йыхви, Пярну, Хаапсалу и других местах Эстонии. В программе месяца, наряду с концертами и выставками, есть также целый ряд мастер-классов, где можно поучиться готовить кофе по-турецки и удмуртские национальные блюда, а также лезгинским танцам и изготовлению традиционных русских тряпичных кукол.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, в Эстонии действует более 300 национальных культурных обществ и более 30 воскресных школ, где изучают родной язык, знакомят с обычаями и учат мастерству рукоделия.

”Члены национальных обществ, дорожащие традициями своих предков, относятся с уважением также к эстонским обычаям и культуре”, — убеждена Кяосаар.

Самыми многочисленными национальными группами, проживающими в Эстонии, помимо эстонцев являются русские, украинцы, белорусы и финны. В Эстонии проживают также большое количество татар, евреев, литовцев, поляков, немцев и армян. В сравнении с данными последней переписи населения, возросло число проживающих в стране украинцев, грузин, азербайджанцев, шведов, англичан, американцев, итальянцев, французов, голландцев и китайцев.

”Богатством Эстонии являются наши люди, наше разностороннее культурное наследие и традиции. Чем больше мы умеем это богатство замечать, ценить и оберегать, создавать контакты, тем прочнее и счастливее мы будем как общество”, — сказала вице-канцлер культурного многообразия Министерства культуры Пирет Хартман.

”Текущий год является Годом культурного наследия в Европе, когда на первый план выходит богатое и разнообразное культурное наследие Европы. Сентябрь этого года объявлен в Эстонии месяцем национальных культур”, — сказала Аннела Лаанеотс, руководитель проекта Европейского года культурного наследия 2018 года в Эстонии и руководитель информационной службы Национального совета фольклора Эстонии.

Одними из самых ожидаемых мероприятий станут организованная Объединением народов Эстонии этноярмарка и концерт, которые пройдут 22-23 сентября с 10:00 до 18:00 на Ратушной площади Таллинна. На этноярмарке можно будет купить национальные блюда и напитки, а также рукодельные изделия. В концерте выступят певческие коллективы национальных обществ.

В те же выходные 23 сентября состоится крупномасштабный XV фестиваль культур национальных меньшинств ”Творческий котел национальных культур” в Йыхвиском концертном доме, на котором выступят различные национальные общества из Ида-Вирумаа. В этом году организаторы фестиваля внесли в программу тему национальной кухни, и тех гостей фестиваля, которые придут пораньше, будет ждать накрытый стол с различными национальными блюдами.

По случаю 15-й годовщины со дня образования ”Творческого котла” будет выпущена почтовая марка. В мастер-классах можно будет поучиться национальной татарской вышивке, мастерить тряпичных кукол и расписывать керамику. По инициативе народных музыкантов состоится также и совместное хоровое пение. Яркий на события день завершится дегустацией большого праздничного торта.

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