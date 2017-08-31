В сентябре Таллинн станет связующим звеном в Европе

В сентябре программа мероприятий председательства Эстонии в Совете ЕС будет достаточно интенсивной по сравнению с августом. Только в Таллинне пройдет пять неформальных встреч министров стран ЕС и три конференции на высоком уровне, где соберутся министры и топ-менеджеры со всей Европы, чтобы обсудить темы от влияния развития технологий на рынок труда и систему налогообложения до эффективного управления рисками в области сельского хозяйства, сказано в пресс-релизе.

”В сентябре будет проходить самая интенсивная работа во время председательства. Я уверен, что такое количество высокопоставленных экспертов разных областей никогда еще не посещало наше небольшое государство. Например, изменения рынка труда в странах ЕС будут обсуждать как представители стран ЕС, так и топ-менеджмент компаний Google, LinkedIn и McKinsey. Также к нам приедут топ-эксперты в области общего цифрового рынка и кибер-защиты, инфраструктуры, современного рынка электроэнергии и многих других областей, — говорит Клен Яаратс, директор секретариата по делам Европейского союза. — Самым большим мероприятием станет саммит в области цифровых технологий. До этого мероприятия мы ждем сильной поддержки в области развития информационного общества и приоритетов Эстонии со стороны президента Европейской комиссии в его традиционной речи о ситуации в ЕС”.

”Почти во всех дискуссиях присутствует тема цифровых технологий — развитие технологий приносит в нашу жизнь новые возможности и потребности. Нас, как председателя, интересует больше всего свободное передвижение данных, кибер-безопасность и использование развития технологий в повседневной жизни государств, предприятий и обычных людей для того, чтобы сделать жизнь проще и лучше. Более широкое использование инфотехнологий не может быть самоцелью, а только связано с новыми возможностями и лучшими решениями сложных вопросов в разных областях нашего общества”, — сказал Яаратс.

Более подробно о мероприятиях сентября

Первые неформальные встречи министров состоятся уже на следующей неделе, когда министры сельского хозяйства и рыболовства обсудят риски, связанные с сельским хозяйством и зараженными яйцами. Неделя закончится встречей министров обороны и иностранных дел, где будут обсуждаться темы структурированного сотрудничества в области обороны и Европейского фонда обороны. В сентябре в Таллинне встретятся министры экономики и финансов, чтобы обсудить экономическую и финансовую тематику, налогообложение цифровой экономики и эффективность таможенного союза. Министры энергетики и транспорта сосредоточатся на теме создания модели эффективного рынка электроэнергии и развитии инфраструктуры.

Конференции на высшем уровне пройдут на темы работы будущего, рынка электроэнергии будущего в Европе, а также наземного транспорта.

Сентябрь закончится саммитом в области цифровых технологий, где соберутся главы многих стран-членов ЕС. Информация о встрече будет доступна во второй половине сентября.

Многие конференции транслируются в прямом эфире. Информация о них доступна на странице каждого конкретного мероприятия здесь.