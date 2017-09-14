В сентябре пройдет недельный фестиваль национальных культур

С 18 по 24 сентября в Таллинне пройдет Неделя национальных культур, приуроченная ко Дню национальных меньшинств Эстонии. В ее программе бесплатные концерты, мастер-классы, выставки, лекции, дискуссии, знакомящие с жизнью и культурой разных народов, сообщает Раэпресс.

Таллинн, как отметила заведующая столичным департаментом культуры Айни Хярм, стал местом обитания людей более 100 национальностей. Фестиваль даст возможность поближе познакомиться с их традициями, обычаями, образом жизни.

В понедельник, 18 сентября, пройдут дебаты на тему "Боится ли эстонец чужих культур?", можно будет принять участие в экскурсии по местам в Таллинне, связанным с евреями, познакомиться с удмуртской кухней, освоить танцы разных народов в мастер-классе, послушать лекцию о корейской культуре.

19 сентября в отделе иностранной литературы городской библиотеки состоится вечер поэзии и музыки, в Центре русской культуры пройдет лекция об истории Таллинского морского собрания. В среду можно будет узнать много интересного об украинской культуре, культуре прибалтийских немцев и прибрежных шведов. В Народном университете пройдет "круглый стол" на тему "Наследственность и семья".

В четверг, 21 сентября, в башне Кик ин де Кёк можно будет принять участие в экскурсии "Олдермен Домской гильдии Ханс Хейнрих Фальк — человек, который изменил облик Таллинна", в Народном университете состоится несколько лекций, в том числе о чувашской народной песне в наши дни.

В пятницу, 22 сентября, в Сылеской библиотеке можно будет поближе познакомиться с японской культурой, а в Паэпеалсеской библиотеке — с молдавско-румынской культурой. В Кадриорге пройдут, в том числе на русском языке, экскурсии на тему "Кадриорг времен Петра Великого". Вечером национальные коллективы дадут большой концерт "Под одним небом" в Центре русской культуры.

В субботу, 23 сентября, в библиотеках запланированы мероприятия для детей, в ЦРК пройдут целых два бесплатных концерта, на Ратушной площади откроется традиционная этноярмарка.

Со всей программой можно ознакомиться здесь.