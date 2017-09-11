В сентябре оранжереи ботанического сада закроются на плановое обслуживание

В связи с плановым обслуживанием оранжерей Таллиннского ботанического сада посещение этих участков с 11 по 29 сентября ограничено. С коллекциями, выращиваемыми в открытом грунте, можно будет ознакомиться без ограничений, сообщает Ботанический сад.

Все оранжереи, в т.ч. Пальмовый дом, закрыты в период с 11 по 15 сентября и в период с 25 по 29 сентября. С 16 по 24 сентября закрыт только Пальмовый дом, а проход в оранжереи реорганизован. Просим посетителей руководствоваться указателями.

В период проведения обслуживания для посетителей действуют льготные цены — стоимость взрослого билета 2,5 евро, стоимость льготного билета 1 евро. Билеты по специальным ценам в продаже только в кассе ботанического сада, дополнительные льготы не действуют.

Таллиннский ботанический сад приносит извинения за возможные неудобства.