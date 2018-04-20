20.04.2018, 18:10

В СДП слишком много салонной политики? По словам члена совета партии, решения принимаются за чашкой кофе на Тоомпеа

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rus.delfi.ee
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Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni OssinovskiFoto: Hendrik Osula

По словам члена совета Социал-демократической партии (СДП) Кайдо Тамберга, в партии слишком много салонной политики. "Зачастую дела обсуждают за чашкой кофе на Тоомпеа, и связь с остальной организацией разорвана", — сказал Тамберг.

Delfi сегодня связался со многими социал-демократами по всей Эстонии. Все сказали как будто в один голос, что председатель партии Евгений Осиновский — хороший и трудолюбивый человек и хороший руководитель. Тем не менее, поддержка соцдемов во время его нахождения в должности упала рекордно низко — всего до 6%. Есть те, кто вешает собак и показывает пальцем именно на Осиновского, говоря, что это его медвежья услуга.

На соцдемов свалили и все связанное с алкогольной политикой. "Алкогольная политика ведь сама по себе не является неправильной, может быть, скорее, неправильно применяется?" — поднимает вопрос председатель соцдемов Сангасте и член совета СДП Кайдо Тамберг. "Все ведь началось совсем с другой партии, но это плохо коммуницировали и очень непродуманно реализовали".

Он подчеркнул, что планы и программа действий должны быть конкретными, однако сейчас они зачастую остаются слишком расплывчатыми.

Излишняя салонная политика

Из слов Тамберга выявилась еще одна проблема в партии, а именно, в Социал-демократической партии, как и во многих других партиях, зачастую решают дела среди высокопоставленных политиков. "Дела обсуждают характерно для салонной политики", — признал Тамберг и добавил, что зачастую руководство что-то решает, выставляет это уже от имени партии на стол и только задним числом это обсуждается в совете партии. "Мое личное мнение таково, что эстонская политика вообще слишком кулуарная", — добавил он.

Но все-таки Тамберг подчеркнул, что в плохой внутренней коммуникации нельзя обвинять председателя или руководство партии. "Они должны заботиться о том, чтобы внутренняя коммуникация действовала", — сказал он.

"Если говорить о следующем министре труда и здоровья, то да, это тоже не обсуждалось внутри организации, — начал Тамберг, — я полностью понимаю, что этому сопутствовали бы и опасности, но должна быть какая-то система, как привлечь к дискуссии всю партию".

ТОП

Что же касается внеочередных выборов председателя, Тамберг отметил, что этого сейчас нет в планах, но нельзя и исключить. "Если совет или руководство так считает, то мы должны включить это в повестку дня", — сказал он, однако добавил, что у нового руководителя все-таки должен быть четкий план, программа действий и концепция будущего партии. "Без плана ведь нет смысла менять руководителя".

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