В СДП слишком много салонной политики? По словам члена совета партии, решения принимаются за чашкой кофе на Тоомпеа

По словам члена совета Социал-демократической партии (СДП) Кайдо Тамберга, в партии слишком много салонной политики. "Зачастую дела обсуждают за чашкой кофе на Тоомпеа, и связь с остальной организацией разорвана", — сказал Тамберг.

Delfi сегодня связался со многими социал-демократами по всей Эстонии. Все сказали как будто в один голос, что председатель партии Евгений Осиновский — хороший и трудолюбивый человек и хороший руководитель. Тем не менее, поддержка соцдемов во время его нахождения в должности упала рекордно низко — всего до 6%. Есть те, кто вешает собак и показывает пальцем именно на Осиновского, говоря, что это его медвежья услуга.

На соцдемов свалили и все связанное с алкогольной политикой. "Алкогольная политика ведь сама по себе не является неправильной, может быть, скорее, неправильно применяется?" — поднимает вопрос председатель соцдемов Сангасте и член совета СДП Кайдо Тамберг. "Все ведь началось совсем с другой партии, но это плохо коммуницировали и очень непродуманно реализовали".

Он подчеркнул, что планы и программа действий должны быть конкретными, однако сейчас они зачастую остаются слишком расплывчатыми.

Излишняя салонная политика