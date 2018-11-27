27.11.2018, 20:30

В Сауэ за 100 миллионов будет построен самый большой в странах Балтии дата-центр

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rus.delfi.ee
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В Сауэ за 100 миллионов будет построен самый большой в странах Балтии дата-центр
Pressifoto

MCF Group Estonia , которое состоит из инвесторов и экспертов по технологиям из Финляндии и Эстонии, построит в Сауэ более чем за 100 миллионов евро самый большой в странах Балтии дата-центр.

Керт Эверт, руководитель MCF Group Estonia, сказал, что первый этап строительства центр обработки и хранения данных такого масштаба обойдётся в 25 миллионов евро. ”Общая сумма инвестиций в этот проект будет больше ста миллионов евро. Но сопутствующее этому проекту финансовое влияние на всю Эстонию будет во много раз больше. Этот дата-центр создаст множество новых возможностей для эстонского ИТ- и телекоммуникационного сектора в широком смысле. В свою очередь, это усилит нашу позицию в регионе и откроет новые возможности в конкуренции на международном уровне”, — поделился Эверт.

Керт Эверт считает, что Эстонии, чтобы продолжать развивать э-государство, необходим дата-центр мирового уровня. ”Для устойчивого развития предприятий и учреждений нецелесообразно содержать ИТ-системы в устаревших аппаратных, и сейчас в Эстонии нет ни одного специально для этих целей построенного центра соответствующих размеров. Новый центр обработки и хранения данных имеет важное государственное значение, он необходим для того, чтобы наше э-государство, стартапы, предприятия и глобальные игроки могли безопасно чувствовать себя на эстонском рынке”, — добавил Эверт.

”При создании дата-центра очень важную роль играет выбор места расположения. На него влияют разные факторы, связанные с соответствующими требованиями безопасности. Важно иметь в виду безопасное расстояние до топливных терминалов, бензозаправочных станций, свалок, карьеров, аэропортов и водохранилищ. В Эстонии до сих пор безопасности уделялось слишком мало внимания. MCF занималась выбором подходящего места почти два года. На основании анализа рисков было принято решение строить центр в волости Сауэ. Выбранное место обеспечит наилучшие условия для соблюдения требований безопасности, а также наличие надёжного электроснабжения и волоконно-оптических линий в необходимых объемах. В Сауэ есть также несколько потенциальных проектов развития и предприятий, которые могли бы задействовать для вторичного использования остаточное тепло, высвобождающееся при охлаждении оборудования, тем самым способствуя природосбережению и экономии денежных средств”, — сказал Эверт.

Строительства дата-центра MCF будет осуществляться в три этапа. Проектирование было выполнено в сотрудничестве с финскими специалистами соответствующего профиля. Дата-центр имеет модульную структуру, а это значит, что для каждого клиента можно построить приватные аппаратные, отвечающие его потребностям. Кроме того, будут созданы возможности для размещения набирающих сегодня популярность небольших центров данных контейнерного типа.

Строительство первого здания, рассчитанного на мощность в 6 мегаватт, и необходимой для него инфраструктуры согласно планам начнётся в первой половине 2019 года и завершится к концу 2019 года. План развития предусматривает достаточно места для дальнейшего расширения комплекса. Первоначальная инфраструктура позволит развивать комплекс, доведя общую мощность до более чем 20 мегаватт, при необходимости мощность может быть увеличена.

Проект дата-центра был инициирован в 2015 году известными и обладающими большим опытом частными инвесторами из Эстонии и Финляндии. Инвесторы для проекта отбирались прежде всего на основании их компетентности и опыта. Опыт команды включает опыт руководства крупными проектами, строительства, создания дата-центров, природосберегающего инвестирования, производства и продажи электроэнергии.

Проект достиг нынешнего этапа в частности благодаря поддержке, которую ему в числе прочих оказывают Министерство экономики и коммуникаций, EAS и еще с десяток учреждений общественного и частного сектора. Сейчас ведутся переговоры с якорными клиентами дата-центра и заключаются предварительные договоры.

ТОП

Площадь зданий дата-центра, который будет построен на границе волостей Сауэ и Харку, составит 12 000–35 000 квадратных метров, на которых можно будет разместить примерно 1000 аппаратных шкафов с 40 000 серверов. Мощность центра данных составит 20+ мегаватт-часов, и обеспечивать её будут две независимых 100-киловатных линии электропередач, а также дополнительно дизельные генераторы с 100 000-литровым запасом топлива.

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