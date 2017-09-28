В рядах IRL выдвигается кандидат, имеющий долг по алиментам в размере 6865 евро

В Пыхья-Таллинне по спискам IRL баллотируется Хиндрек Таммисте, с которого судебный исполнитель требует долг по алиментам в размере 6865 евро.

Таммисте сказал, что дело уже несколько лет находится на рассмотрении в суде, и прения идут. По его словам, речь идет о предоставлении в отношении него ложных данных. От более подробных комментариев до вынесения судом решения он отказался. ”Как это возможно, что везде появляются данные о том, что я занесен в черный список, хотя я исправно платил алименты?”, — возмущается мужчина.

”Суды очень странно подходят к этим делам”, — добавил он.