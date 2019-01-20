20.01.2019, 16:43

В Румынии председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС обсудит с коллегами финансовый план союза

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna volikogu 28.01.2017
Keskerakonna volikogu 28.01.2017Foto: Andres Putting

Сегодня и завтра председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут примает участие в конференции комиссий по делам Европейского союза национальных парламентов ЕС (COSAC), которая проходит в Бухаресте, столице Румынии. Основной темой встречи станут цели Румынии в период председательства и новый многолетний финансовый план ЕС.

”В качестве общей цели своего первого председательства в ЕС Румыния назвала укрепление единства и сплоченности Европы. Отталкиваясь от этого принципа, Бухарест также будет вести переговоры по следующему многолетнему финансовому плану ЕС, — отметил Витсут. — Бюджет на 2021–2027 гг., по оценке Румынии, должен быть направлен на сглаживание разницы между регионами Европы. Безусловно, Эстония согласна с такой позицией”, — сказал Витсут.

Сегодня председатели комиссий по делам Европейского союза встретятся, чтобы обсудить общие вопросы, касающиеся национальных парламентов. Витсут также встретится с послом Эстонии в Румынии Антсом Фрошем.

Завтра председатели комиссий по делам Европейского союза национальных парламентов ЕС проведут две дискуссии. Первая будет посвящена целям председательства Румынии. Вторая — улучшению и укреплению политики солидарности в период нового многолетнего финансового плана ЕС.

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