В Румынии председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС обсудит с коллегами финансовый план союза

”В качестве общей цели своего первого председательства в ЕС Румыния назвала укрепление единства и сплоченности Европы. Отталкиваясь от этого принципа, Бухарест также будет вести переговоры по следующему многолетнему финансовому плану ЕС, — отметил Витсут. — Бюджет на 2021–2027 гг., по оценке Румынии, должен быть направлен на сглаживание разницы между регионами Европы. Безусловно, Эстония согласна с такой позицией”, — сказал Витсут.

Сегодня председатели комиссий по делам Европейского союза встретятся, чтобы обсудить общие вопросы, касающиеся национальных парламентов. Витсут также встретится с послом Эстонии в Румынии Антсом Фрошем.

Завтра председатели комиссий по делам Европейского союза национальных парламентов ЕС проведут две дискуссии. Первая будет посвящена целям председательства Румынии. Вторая — улучшению и укреплению политики солидарности в период нового многолетнего финансового плана ЕС.