В Румынии председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС обсудит с коллегами финансовый план союза

Сегодня и завтра председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут примает участие в конференции комиссий по делам Европейского союза национальных парламентов ЕС (COSAC), которая проходит в Бухаресте, столице Румынии. Основной темой встречи станут цели Румынии в период председательства и новый многолетний финансовый план ЕС.
”В качестве общей цели своего первого председательства в ЕСРумыния назвала укрепление единства и сплоченности Европы. Отталкиваясь от этого принципа, Бухарест также будет вести переговоры по следующему многолетнему финансовому плану ЕС, — отметил Витсут. — Бюджет на 2021–2027 гг., по оценке Румынии, должен быть направлен на сглаживание разницы между регионами Европы. Безусловно, Эстония согласна с такой позицией”, — сказал Витсут.
Сегодня председатели комиссий по делам Европейского союза встретятся, чтобы обсудить общие вопросы, касающиеся национальных парламентов. Витсут также встретится с послом Эстонии в Румынии Антсом Фрошем.
Завтра председатели комиссий по делам Европейского союза национальных парламентов ЕС проведут две дискуссии. Первая будет посвящена целям председательства Румынии. Вторая — улучшению и укреплению политики солидарности в период нового многолетнего финансового плана ЕС.