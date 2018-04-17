”В России — враг, в Эстонии — шпион”. Михаил Петров называет эстонскую тюрьму ”позором Европы”

Псковский тренер Михаил Петров надеется через 90 дней выйти из эстонской тюрьмы, пишет издание "Псковская Губерния". Приводим статью в полном объеме и без изменений:
”Физрук” Михаил Петров уже заслужил, чтобы о нём написали книгу или сняли фильм. Пожалуй, главный псковский авантюрист XXI века почти год сидит в эстонской тюрьме, которую называет ”позором Европы”. Своё заключение Михаил по-прежнему внятно (по разным причинам) объяснить не может, говорит только, что с КаПо Эстонии надо общаться аккуратно и лучше не сдаваться самостоятельно. ”Так или иначе вас захотят посадить”, — считает он.
”Человек, который два года прислуживал администрации”
Историю Михаила Петрова надо рассказывать сначала, хотя в Пскове её многие хорошо знают. Псковский тренер Петров вернулся из эстонского Тарту в Псков, где занялся тренировками по смешанным единоборствам, джиу-джитсу, грепплингу. ”Физрук” Петров (уже сложно вспомнить, кто же первым придумал ему этот ”лейбл”, который он сам с любовью продвигал) — человек-харизма, даже скорее фанатик, который загорался сам и зажигал всех, кто рядом. Петров жил в спортзале, ремонтировал его вместе с родителями, устраивал детям настоящий праздник.