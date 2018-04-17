”В России — враг, в Эстонии — шпион”. Михаил Петров называет эстонскую тюрьму ”позором Европы”

С Михаилом общались многие, одним из его постоянных партнёров на татами был политический вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков (нынешний первый замруководителя исполкома ”Единой России”). Общался, в меньшей степени, Петров и с Андреем Турчаком, в том числе и по соцсетям (их переписки уже почти год есть в нашем распоряжении, но по понятным причинам публиковаться не будут). Дружба Петрова с администрацией области помогла обеспечить поддержку клубу, сам Михаил публиковался в ”Псковской правде”, регулярно мелькал в соцсетях. Достаточно быстро его ”пассионарность” стала принимать активные формы: то он заявлял, что будет создавать псковский филиал организации ”Оплот”, то собрался ехать и жечь бастующих дальнобойщиков, которые жгли покрышки и выступали против ”Платона”.

А потом что-то резко изменилось. Истории разнятся, но наиболее правдоподобная версия (каждый традиционно старается при конфликте максимально опрятно) связана с тем, что у Петрова и Жаворонкова произошёл конфликт. На почве денег или политики — это уже не столь важно, да и выяснить правду можно только на очной ставке.

Петров резко ушёл в оппозицию, возненавидел российский авторитарный режим, стал выступать на митингах, организованных штабом Навального в Пскове, пытался войти в региональный совет псковского отделения ”Открытой России”. Перед бегством в Эстонию Петрову прислали документ, в соответствии с которым он задолжал за аренду более 100 тысяч рублей. Связано это было то ли с какой-то ошибкой в бухгалтерии, то ли где-то он не прочитал то, что пишут мелким шрифтом. ”Я спортсмен, а не бухгалтер!” — кипятился тогда Михаил Петров и говорил, что всё это делается с подачи чиновников.

Кульминацией истории стал июнь 2017 года. Сначала Петров выдал удивительную фразу на митинге штаба Навального 12 июня, заявив, что ”прислуживал администрации Псковской области”. ”Здесь есть плакаты ”Жулик, не воруй. Жулик не может не воровать, вор не может не воровать, а мы просим его: ”Вы можете не воровать немножечко?”… Они ничего вам не отдадут. Я вам это говорю как человек, который два года прислуживал администрации области. Прислуживал. Даже не служил, и делал это за деньги. Это 20-30 тысяч рублей месяц. Ни много ни мало, но я вот продался за такую цифру. Я не рекомендую это делать”, — признался Петров.

А ещё через 10 дней Михаил Петров и ребята из его секции расписали стены 76-й десантно-штурмовой дивизии. Через два дня их помыли, а ещё через два дня Петров бежал из России.

Когда он прибыл в Эстонию, мы с Михаилом были постоянно на связи: он просил помочь ему со статусом политического беженца и в принципе следить, чтобы его где-то ”не закатали в цемент”. Параллельно он рассказывал, как адаптируется на местности, как он устроился в центр для иностранцев. ”Мне насильно прямо впихнули 20 евро. Я говорю ”я отказываюсь от соцпомощи”. Они: ой, вы наверно суицидально настроены, вам нужна психпомощь. А два грузина в трико на меня смотрели как на инопланетное г**но. С интересом и брезгливостью. Они вообще за путена спят жрут тут год”, — писал Михаил (орфография сохранена).

Это было 28 июня. После этого Петров на связь не выходил.

”Позор Европы”