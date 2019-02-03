03.02.2019, 14:23

В России назвали бессмысленным заявление Рейнсалу о возмещении ущерба за советскую оккупацию

 (74)
rus.delfi.ee
EST 1
В России назвали бессмысленным заявление Рейнсалу о возмещении ущерба за советскую оккупацию
ITAR-TASS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу, который вновь поднял вопрос о возмещении Россией ущерба за ”советскую оккупацию”.

”Сколько существует независимая Эстония, столько я слышу разговоры о том, что мы ей что-то должны… Очень прискорбно, когда пытаются абсолютно конъюнктурные вопросы привязывать к нынешней современной истории и ещё за это требовать деньги. Это абсолютная бессмыслица, дань политической конъюнктуре, это дань современным информационным войнам и русофобии, которая сегодня, к сожалению, доминирует на общественно-политической площадке Эстонии. Обращать на это серьёзное внимание не стоит”, — отметил Морозов.

Ранее Рейнсалу в интервью изданию Eesti Päevaleht высказался о возмещении Россией ущерба за ”советскую оккупацию”.

Мнение Рейнсалу на русском языке было опубликовано на портале Rus.Delfi.

Читайте также: