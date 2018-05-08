В родильном доме Пельгулинна отрыли стену благодарности спонсорам больницы

На стене благодарности изображено большое дерево, на ветках которого в гнёздах птиц лежат золотые и серебряные яйца. На золотых и серебряных яйцах выгравированы имена крупных спонсоров родильного дома.
Исполнительный директор Фонда поддержки родильных домов Эстонии Мари Терас выразила надежду, что стена благодарности притянет также внимание семей, которые находятся в роддоме. ”Мы хотим, чтобы фотографирование на фоне стены благодарности стало бы традицией для семей, которые выписываются с малышами из роддома — именно там семьи смогут сделать одну из своих первых семейных фотографий”, сказала Терас.
По словам руководителя гинекологической клиники Западно-Таллиннской центральной больницы и заведующей родильным домом Пельгулинна, доктора Пирет Веэрус, ценность пожертвований, которые роддом получил с помощью Фонда поддержки родильных домов Эстонии (бывшее название Фонд поддержки родильного дома Пельгулинна), неоценима. ”Каждое пожертвование было важно, и из самых маленьких пожертвований получается сумма, которая помогает осуществить большие изменения”, сказала она. ”Благодаря отзывчивым спонсорам среди которых частные лица и фирмы, мы смогли приобрести необходимое оборудование как для рожениц, так и для того, чтобы ещё лучше оказывать помощь новорождённым, а также создали в родильном доме лучшие условия для семей”.