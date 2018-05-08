08.05.2018, 18:56

В родильном доме Пельгулинна отрыли стену благодарности спонсорам больницы

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rus.delfi.ee
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В родильном доме Пельгулинна отрыли стену благодарности спонсорам больницы
Lääne-Tallinna keskhaigla

На стене благодарности изображено большое дерево, на ветках которого в гнёздах птиц лежат золотые и серебряные яйца. На золотых и серебряных яйцах выгравированы имена крупных спонсоров родильного дома.

Исполнительный директор Фонда поддержки родильных домов Эстонии Мари Терас выразила надежду, что стена благодарности притянет также внимание семей, которые находятся в роддоме. ”Мы хотим, чтобы фотографирование на фоне стены благодарности стало бы традицией для семей, которые выписываются с малышами из роддома — именно там семьи смогут сделать одну из своих первых семейных фотографий”, сказала Терас.

По словам руководителя гинекологической клиники Западно-Таллиннской центральной больницы и заведующей родильным домом Пельгулинна, доктора Пирет Веэрус, ценность пожертвований, которые роддом получил с помощью Фонда поддержки родильных домов Эстонии (бывшее название Фонд поддержки родильного дома Пельгулинна), неоценима. ”Каждое пожертвование было важно, и из самых маленьких пожертвований получается сумма, которая помогает осуществить большие изменения”, сказала она. ”Благодаря отзывчивым спонсорам среди которых частные лица и фирмы, мы смогли приобрести необходимое оборудование как для рожениц, так и для того, чтобы ещё лучше оказывать помощь новорождённым, а также создали в родильном доме лучшие условия для семей”.

По словам Роберто Де Сильвестри, исполнительного директора инвестиционной фирмы по недвижимости Colonna, которая уже многие годы является самым крупным спонсором родильного дома Пельгулинна и чьё название появилось первым среди золотых спонсоров, поиск денег для благотворительности стал неотъемлемой частью других видов деятельности Colonnа. В марте фирма Colonna передала больнице собранные в ходе благотворительной кампании этого года около 70 000 евро, за которые больница приобрела реанимационный стол для новорождённых и учебные пособия для акушерок.

”В сотрудничестве с родильным домом Пельгулинна, за последние несколько лет мы смогли помочь приобрести крайне необходимое оборудование, которое мы надеемся поможет в нужный момент спасти жизни малышей. Мы очень благодарны и гордимся тем, что название нашей фирмы отмечено на стене спонсоров”, сказал Роберто Де Сильвестри.

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Всем будущим спонсорам, в зависимости от суммы пожертвований, будет также предлагаться место на стене благодарности родильного дома Пельгулинна, которая находится в фойе родильного дома. Золотым или серебряным спонсором является физическое или юридическое лицо, который в течение года делает в фонд денежный или неденежный подарок на сумму 10 000 — 19 999 евро (серебряный спонсор) или более 20 000 евро (золотой спонсор). Благотворительный фонд каждый год на благодарственном мероприятии вручает золотым и серебряным спонсорам грамоты со словами благодарности.

Ко дню открытия стены благодарности на ней выгравированы названия шести фирм, из которых одна фирма является золотым спонсором, и остальные 5 серебряными спонсорами. Золотой спонсор родильного дома Colonna Kinnisvara, серебряные спонсоры Germund Hulgi, Margoo, Swedbank, RE Kinnisvara и Novatours.

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