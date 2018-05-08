В родильном доме Пельгулинна открыли стену благодарности спонсорам больницы

По словам Роберто Де Сильвестри, исполнительного директора инвестиционной фирмы по недвижимости Colonna, которая уже многие годы является самым крупным спонсором родильного дома Пельгулинна и чьё название появилось первым среди золотых спонсоров, поиск денег для благотворительности стал неотъемлемой частью других видов деятельности Colonnа. В марте фирма Colonna передала больнице собранные в ходе благотворительной кампании этого года около 70 000 евро, за которые больница приобрела реанимационный стол для новорождённых и учебные пособия для акушерок.

”В сотрудничестве с родильным домом Пельгулинна, за последние несколько лет мы смогли помочь приобрести крайне необходимое оборудование, которое мы надеемся поможет в нужный момент спасти жизни малышей. Мы очень благодарны и гордимся тем, что название нашей фирмы отмечено на стене спонсоров”, сказал Роберто Де Сильвестри.

Всем будущим спонсорам, в зависимости от суммы пожертвований, будет также предлагаться место на стене благодарности родильного дома Пельгулинна, которая находится в фойе родильного дома. Золотым или серебряным спонсором является физическое или юридическое лицо, который в течение года делает в фонд денежный или неденежный подарок на сумму 10 000 — 19 999 евро (серебряный спонсор) или более 20 000 евро (золотой спонсор). Благотворительный фонд каждый год на благодарственном мероприятии вручает золотым и серебряным спонсорам грамоты со словами благодарности.

Ко дню открытия стены благодарности на ней выгравированы названия шести фирм, из которых одна фирма является золотым спонсором, и остальные 5 серебряными спонсорами. Золотой спонсор родильного дома Colonna Kinnisvara, серебряные спонсоры Germund Hulgi, Margoo, Swedbank, RE Kinnisvara и Novatours.