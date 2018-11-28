В Рийгикюла отмечается столетие с начала Освободительной войны

”Сто лет назад Эстония стояла перед важным выбором и приняла решение вступить в борьбу за свою свободу”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”В память об участниках Освободительной войны состоится торжественное мероприятие в Рийгикюла, а в церквях Эстонии будут звонить колокола. Призываю всех зажечь сегодня свечу в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя свободы нашего государства”, — добавил Кастерпалу.

”История Таллиннской реальной школы тесно переплетается с историей Эстонии и особенно с историей рождения Эстонской Республики. Я верю, что смелость тогдашних глав государства в создании демократической страны и готовность школьников защищать основы только что созданного государства отражают те ценности, к которым необходимо и в сегодняшней Эстонской Республике относиться с уважением и чувством благодарности, ведь мы живем в созданном ими государстве. Для нас очень важно сохранение исторической памяти и создание связей между историей и сегодняшним обществом Эстонии. Поэтому в этот важный день мы вместе с 330 гимназистами и учителями реальной школы предпримем совместную учебную поездку в Нарву и вместо школьного урока посетим исторические места сражений Освободительной войны”, — сказала директор Таллиннской реальной школы Эне Саар.