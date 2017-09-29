Сегодня в Рийгикогу встретятся Президиум Балтийской ассамблеи, комиссия по вопросам бюджета и Балтийский совет министров Эстонию представят руководитель делегации Эстонии в БА Ааду Муст и заместитель руководителя Йоханнес Керт, значится в пресс-релизе.

”Сегодня мы готовимся к ежегодному центральному событию Балтийской ассамблеи — к сессии Балтийской ассамблеи, которая пройдет в ноябре”, — сказал Муст. По его словам, на встрече также планируется обсудить сотрудничество с парламентскими организациями по сотрудничеству других государств, а также выборы в органы БА. Литва, которая будет председательствовать в Балтийской ассамблее в следующем году, представит проект приоритетов председательства. ”Сегодня будет окончательно утвержден и список лауреатов награды Балтийской Ассамблеи”, — сказал Муст.

Комиссия Балтийской ассамблеи по вопросам бюджета сообщит о расходах за текущий год и представит бюджет на следующий год. Президиум Балтийской ассамблеи готовится к сессии БА и работает с необходимыми документами. На встрече Балтийской ассамблеи и Балтийского совета министров будет подведен итог председательства Эстонии как на парламентском, так и на правительственном уровне.

Сессия Балтийской ассамблеи пройдет 10 ноября в Таллинне.