В Рийгикогу впервые пройдет заседание молодежного парламента на русском языке

С 7-10 апреля в Таллиннской кесклиннаской русской гимназии (в корпусе Юхкентали, по адресу Юхкентали, 36) впервые на русском языке пройдет заседание молодежной Модели Европарламента (MEP).

Проект Модель Европарламента представляет собой имитацию работы этого Европейского института и предназначен для учеников 8-12 классов. Он позволит принять участие в дискуссиях и дебатах 120 школьникам. Участие бесплатное, питание и проезд и проживание в хостеле ученикам из других городов (www.16eur.ee) оплачивается организаторами. Среди участников MEP в качестве приятного поощрения будет разыгран планшетный компьютер Lenovo.

Проект Модель Европарламента работает в Эстонии с 2004 года, но впервые в истории он пройдет полностью на русском языке, включая генеральное заседание, которое состоится 10 апреля и традиционно проводится в Рийгикогу. Гостями мероприятия станут вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, депутат Рийгикогу Виктория Ладынская и другие известные политики Эстонии.

В парламентских комиссиях Модели Европарламента под руководством опытных менторов-политиков будут разрабатываться и обсуждаться положения повестки дня и разрабатываться резолюции. Представить и обосновать их юные парламентарии смогут в конференц-зале Рийгикогу на Тоомпеа 10 апреля. В дальнейшем участники MEP на русском языке смогут принять участие в международном проекте MEP в Хельсинки в ноябре и присоединиться к молодежной сети MEP по всей Европе.

Темы заседаний MEP 7-10 апреля 2017 года:

• Какой должна быть современная школа для учеников с родным русским языком?

• Какой должна быть Нарва в 2030 году?

• Каким должен быть Таллинн в 2030 году?

• Как повысить активность 16- и 17- летних избирателей на местных выборах в октябре?

• Какую позицию должен принять Евросоюз по отношению к России?

Регистрация на мероприятие здесь.