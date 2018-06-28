В Рийгикогу вновь начнутся летние экскурсии для индивидуальных посетителей

В среду, 4 июля, в Рийгикогу начнутся экскурсии, предназначенные для индивидуальных посетителей. Все желающие смогут посетить замок Тоомпеа и ознакомиться с работой Рийгикогу без предварительной регистрации. Экскурсии будут проходить до конца августа, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Экскурсии на эстонском языке будут проводиться по средам, начало в 13:00. Экскурсии на английском — по средам и пятницам, начало в 12:00.

Для посещения замка необходимо подойти к левому входу в здание Рийгикогу за 15 минут до начала экскурсии. Предварительная регистрация не требуется, но при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией. Длительность экскурсии — 45 минут.

Вести ее будут гиды Канцелярии Рийгикогу, которые представят посетителям историю и деятельность парламента. Также можно будет ознакомиться со зданием парламента и своеобразной архитектурой замка Тоомпеа.

За первую половину года Рийгикогу в общей сложности посетило более 15 000 человек. 10 378 из них были жителями Эстонии, 4 371 — иностранцами. Здание посетили представители 70 стран мира.

Более подробная информация об экскурсиях в Рийгикогу доступна на домашней странице парламента.