В Рийгикогу создадут парламентскую группу в поддержку Дональда Трампа

"Сегодня после заседания Рийгикогу пройдет учредительное собрание группы в поддержку президента Трампа, инициатор — Пеэтер Эрнитс", — заявил спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

В стенограмме заседания Рийгикогу отмечается, что после слов Нестора возникло заметное оживление в зале.

Напомним, что депутатские объединения позволяют отдельным парламентариям и фракциям Рийгикогу привлекать внимание к конкретной теме, поддерживать и защищать интересы определенной сферы жизнедеятельности.

Например, в Рийгикогу уже действуют группы в поддержку футбола, тенниса, гандбола, космоса, пчёл, квартирных товариществ, Курдистана, Тибета, Каталонии, молодежи, пенсионеров.

Групп в поддержку конкретного человека раньше в этом созыве Рийгикогу не было.