05.11.2018, 16:38

В Рийгикогу создадут парламентскую группу в поддержку Дональда Трампа

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rus.delfi.ee
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Evan Vucci, AP

В понедельник, 5 ноября, в Рийгикогу будет создана парламентская группа в поддержку президента США Дональда Трампа. Инициатор создания группы — депутат Пеэтер Эрнитс, который не так давно сменил Центристскую на Консервативную народную партию (EKRE), передает rus.err.ee.

"Сегодня после заседания Рийгикогу пройдет учредительное собрание группы в поддержку президента Трампа, инициатор — Пеэтер Эрнитс", — заявил спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

В стенограмме заседания Рийгикогу отмечается, что после слов Нестора возникло заметное оживление в зале.

Напомним, что депутатские объединения позволяют отдельным парламентариям и фракциям Рийгикогу привлекать внимание к конкретной теме, поддерживать и защищать интересы определенной сферы жизнедеятельности.

Например, в Рийгикогу уже действуют группы в поддержку футбола, тенниса, гандбола, космоса, пчёл, квартирных товариществ, Курдистана, Тибета, Каталонии, молодежи, пенсионеров.

Групп в поддержку конкретного человека раньше в этом созыве Рийгикогу не было.

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