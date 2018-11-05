В Рийгикогу создадут парламентскую группу в поддержку Дональда Трампа

В понедельник, 5 ноября, в Рийгикогу будет создана парламентская группа в поддержку президента США Дональда Трампа. Инициатор создания группы — депутат Пеэтер Эрнитс, который не так давно сменил Центристскую на Консервативную народную партию (EKRE), передает rus.err.ee.
"Сегодня после заседания Рийгикогу пройдет учредительное собрание группы в поддержку президента Трампа, инициатор — Пеэтер Эрнитс", — заявил спикер Рийгикогу Эйки Нестор.
В стенограмме заседания Рийгикогу отмечается, что после слов Нестора возникло заметное оживление в зале.
Напомним, что депутатские объединения позволяют отдельным парламентариям и фракциям Рийгикогу привлекать внимание к конкретной теме, поддерживать и защищать интересы определенной сферы жизнедеятельности.
Например, в Рийгикогу уже действуют группы в поддержку футбола, тенниса, гандбола, космоса, пчёл, квартирных товариществ, Курдистана, Тибета, Каталонии, молодежи, пенсионеров.
Групп в поддержку конкретного человека раньше в этом созыве Рийгикогу не было.