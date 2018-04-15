15.04.2018, 10:40

В Рийгикогу состоится дискуссия ”Государство как произведение искусства”

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Toompea lossFoto: Ester Vaitmaa

Сегодня в полдень в зале Рийгикогу начнется четырехчасовое обсуждение ”Государство как произведение искусства”, приуроченное к празднованию 30 годовщины исторического апрельского пленума.

Обсуждение откроет спикер Рийгикогу Эйки Нестор, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Нестора, пленум творческих союзов 30 лет тому назад прозвучал как громогласное ”ДА” в ответ на надежды и ожидания людей. ”Это был прекрасный и знаменательный момент в нашей истории”, — сказал Нестор.

В ходе обсуждений, организованных Эстонской палатой культуры, о будущем Эстонии будут рассуждать как участники прошедшего 30 лет тому назад пленума творческих союзов, так и молодое поколение.

О том, как государство может стать произведением искусства, расскажут Энн Пылдроос, Хейнц Вальк, Игнар Фьюк, Ике Волков, Марью Лауристин, Марк Соосаар и Рейн Вейдеманн.

С точки зрения своего творчества строение государства рассмотрят Эне Эргма, Хелле Тийкмаа, Ильмар Рааг, Яан Элкен, Маарья Круусмаа, Мати Хинт, Пилле Лилль, Расмус Пуур, Рейн Эйнасто, Сийри Сисаск, Сеппо Зеттерберг, Тоомас Кихо и др.

Законотворчество сравнят с возделыванием культурного поля члены Рийгикогу Тоомас Юргенстейн и Пеэтер Эрнитс, а также депутат парламента Латвии Вейко Сполитис.

Обсуждение начнется в 12:00. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

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