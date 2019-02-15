В Рийгикогу собрались самые активные участники проекта ЭР100 ”Детская республика”

”Одно из крупнейших начинаний детской и молодежной программы ЭР100 ”Детская республика” подарило частичку эстонской культуры тысячам детей в разных уголках Эстонии”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Я очень рада, что около сотни детей получили вдохновение от мероприятий посвященного столетию Эстонии проекта и посетили впоследствии 31 музей и образовательный центр. Эти активные молодые люди получили сегодня в награду герб и экскурсию по Рийгикогу”, — добавила Соэ.

Мероприятия образовательно-развлекательного тура ”Детская республика” состоялись по всей Эстонии и объединили в себе театр, игры и творческие мастерские. В каждом из мест остановок тура можно было увидеть уникальные постановки, открыть для себя Эстонию в игровом лабиринте, а также принять участие с мастерских. В представлениях ”Детской республики” приняли участие и сами посетители. Всем участникам тура были вручены паспорта ”Детской республики”, в которые в течение юбилейного года можно было собирать штампы разных музеев и центров по всей Эстонии.

Проект ЭР100 ”Детская республика” был организован в сотрудничестве Центра детской литературы и организационной команды ЭР100 с целью ближе познакомить детей и молодежь, а также их семьи с культурой.