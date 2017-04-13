В Рийгикогу сформирована группа в поддержку кибербезопасности

Члены Рийгикогу сформировали группу в поддержку кибербезопасности. Председателем группы стал Арто Аас, заместителем председателя — Калле Паллинг.

Цель группы — поддержать сферу кибер-правительства в Эстонии, укрепить сотрудничество между частным и государственным секторами и повысить осведомленность общества о кибербезопасности.

Председатель группы Арто Аас подчеркнул, что безопасность кибер-пространства можно обеспечить лишь при тесном сотрудничестве между государством, предприятиями и гражданами. ”В этом году исполняется 10 лет с проведения широкомасштабных кибератак на Эстонию. Это событие было названо первой в истории кибер-войной. Способность эстонского государства и нашего ИТ-сообщества противостоять кибер-угрозам принесло нам международное признание и известность. В сфере кибербезопасности Эстония является одной из ведущих стран в мире”, — сказал Аас.

”Развитие технологий, расширение электронных услуг, электронная торговля, интернет вещей и многие другие нововведения повышают важность безопасности кибер-пространства. Кибербезопасность — не только вопрос государственной безопасности, но и неотъемлемая часть повседневной жизни каждого человека”, — отметил Аас. Он добавил, что безопасность кибер-пространства необходимо обеспечить при предоставлении жизненно-важных услуг, от врачебной помощи до сектора энергетики, а также при предоставлении финансовых услуг и в социальных сетях.

В прошлом году Департамент государственных инфосистем рассмотрел 9135 случаев в компьютерных сетях и сетях связи Эстонии, из которых 348 имели высокий приоритет и оказывали влияние на работу важной государственной услуги или страницы.

В группу также входят Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Лаури Луйк, Юрген Лиги, Антс Лаанеотс, Лайне Рандъярв, Калле Лаанет, Мадис Миллинг, Йоко Алендер, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Таави Рыйвас, Ремо Холсмер, Ээрик-Нийлес Кросс, Кристен Михал, Эрки Сависаар, Райво Аэг и Яанус Карилайд.

Депутатские объединения позволяют отдельным членам и фракциям Рийгикогу привлекать внимание к конкретной теме, поддерживать и защищать интересы определенной сферы жизнедеятельности.

В общей сложности XIII созыв Рийгикогу сформировал 57 депутатских групп и 70 объединений.