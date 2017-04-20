В Рийгикогу пройдет выставка ”Голос ребенка, права ребенка”

Сегодня в 13:00 на втором этаже здания Рийгикогу спикер Рийгикогу Эйки Нестор и посол Норвегии Дагфинн Серли откроют выставку ”Голос ребенка, права ребенка”.

Выставка посвящена деятельности эстонских гражданских объединений по обеспечению благосостояния детей и молодежи. Выставка отмечает начало нового периода программы пособий гражданским объединениям, которую финансируют Европейское экономическое пространство (ЕЭП) и Норвегия.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор выразил признательность деятельности эстонских гражданских объединений, которые помогают обеспечивать благосостояние детей и защищать их права, в том числе считаться с их мнением. ”Сегодняшняя выставка напоминает нам, как важно выслушивать детей и прислушиваться к их мнению”, — сказал Нестор. Он высоко оценил поддержку Норвегии эстонским гражданским объединениям.

”Мы рады, что Норвегия за последние годы смогла поддержать 70 проектов гражданских объединений в Эстонии, — сказал посол Норвегии Дагфинн Серли. — Гражданские объединения играют важную роль в укреплении толерантного общества, считающегося с интересами каждого. От этого мы все только выиграем”.

Выставка позволяет взглянуть на разные интересные проекты гражданских объединений, которые получили поддержку от ЕЭП и Норвегии, например, семинар Союза защиты детей по правам ребенка, художественный проект Loometaru для детей с особыми потребностями и ночное ориентирование молодежного центра Хелленурме.

Деятельность программы пособий ЕЭП и Норвегии гражданским объединениям началась в 2006 году с целью внести вклад в укрепление гражданского общества, социальной справедливости, демократии и устойчивого развития. За два периода в Эстонии поддержку получило 260 проектов. В Эстонии программу осуществлял Фонд открытой Эстонии.

Помимо программы гражданских объединений ЕЭП и Норвегия в Эстонии также совместно поддержали ряд других программ, направленных на детей и молодежь. Например, программу народного здоровья, которая связана с программой психического здоровья детей и молодежи, а также программу детей и молодежи из групп риска, программу против насилия над женщинами и домашнего насилия и программу культурного наследия, с помощью которой в Эстонии был приведен в порядок ряд мызных школ.