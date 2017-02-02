В Рийгикогу пройдет торжественное мероприятие юбилейного года Naiskodukaitse

В годовщину Тартуского мирного договора спикер Рийгикогу Эйки Нестор откроет выставку фотографий, посвященную 90-й годовщине женской организации Naiskodukaitse. Выставка расположится в Художественном зале на третьем этаже замка Тоомпеа. Выставки, приуроченные к этой дате, будут организованы и во всех уездах Эстонии.

По словам Нестора, члены Naiskodukaitse выполняют важную роль в обеспечении безопасности государства. ”Создание домашнего уюта и придание уверенности в завтрашнем дне всегда было задачей женщин. Но особое признание заслуживает многолетняя активная деятельность членов Naiskodukaitse по обеспечению безопасности Эстонии”, — сказал Нестор.

Самая крупная в Эстонии женская организация в этом году празднует свою 90-ю годовщину. Приуроченная к этому фотовыставка дает посетителям информацию о том, что такое Naiskodukaitse и чем ее члены в разные времена занимались в Эстонии. В настоящий момент Naiskodukaitse объединяет около 2500 женщин по всей Эстонии.

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На выставке можно ознакомиться с фотографиями разных периодов, от довоенного времени до наших дней. Среди прочего снимки повествуют о том, как развивались деятельность и структура организации. Выставка будет экспонироваться в разных уездах Эстонии до конца этого года.

Naiskodukaitse была создана 2 сентября 1927 года. Деятельность организации была восстановлена в 1991 году в разных частях Эстонии.

Со дня основания Naiskodukaitse поставила себе целью повышение готовности населения защищать свою страну, поддержание общественной активности женщин и развитие социальных навыков. Важное место занимает сотрудничество с Кайтселийтом посредством мероприятий, направленных на защиту государства.

Выставку на Тоомпеа организует Naiskodukaitse в сотрудничестве с Канцелярией Рийгикогу. Выставка будет открыта до 28 февраля. Посетить выставку можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.