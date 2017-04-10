В Рийгикогу пройдет русскоязычная сессия пленарного заседания ”Модели Европейского парламента”

Сегодня в конференц-зале Рийгикогу пройдет первая русскоязычная сессия пленарного заседания ”Модели Европейского парламента” (учебный проект для школьников), которую открыл вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа.

По его словам, проведение такого мероприятия имеет огромное значение с точки зрения интеграции русскоязычной молодежи в наше общество. ”Особо хочется отметить деловые, плодотворные и аргументированные дискуссии с молодежью, которые прошли на собраниях комиссии в течение последних двух дней и были посвящены проблемам как эстонского общества, так и Европы в целом. Они помогли подготовиться к сегодняшней сессии пленарного заседания, где будут приняты резолюции”, — сказал Ээсмаа.

По его оценке, деятельность ”Модели Европейского парламента” отлично показывает, что заинтересованная в политике молодежь стремится сделать общество как можно лучше как в Эстонии, так и во всей Европе. В этой инициативе молодежи, по мнению Ээсмаа, прослеживается желание развивать общество вне зависимости от того, на каком языке они говорят.

Заседания ”Модели Европейского парламента” (МЕП) в Эстонии проводятся с 2004 года, но на русском языке в полном масштабе это мероприятие проводится впервые. Пленарному заседанию на Тоомпеа предшествовали обсуждения актуальных политических вопросов в Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии, в которых приняли участие ученики 8–12 классов.

По результатам обсуждений составлены резолюции, защита которых пройдет сегодня на пленарном заседании молодежного парламента. Обсудить планируется, например, планы на будущее относительно Таллинна и Нарвы и право молодежи в возрасте 16–17 лет голосовать на следующих выборах в собрания местных управлений.

Эстоноязычное пленарное заседание МЕП пройдет примерно через месяц, 22 мая, в зале заседаний Рийгикогу.

Проходящий в конференц-зале Рийгикогу заключительный форум ”Модели Европейского парламента” организован по инициативе MTÜ Euroopa Maja в сотрудничестве с целевым фондом Archimedes и Рийгикогу.