В Рийгикогу пройдет дискуссия на тему накопительного госфонда для детей

Сегодня в конференц-зале Рийгикогу по инициативе социал-демократов состоится дискуссия на тему ”Обеспечит ли ”Молодежный капитал” равный старт?”, в которой примут участие председатель правления Swedbank Роберт Китт и социолог Марью Лауристин.

Откроет конференцию лидер социал-демократов Евгений Осиновский, который в начале июня предложил открыть каждому ребенку государственный накопительный фонд ”Молодежный капитал”, который бы оказал молодым людям поддержку при вступлении в самостоятельную жизнь.

”Речь идет о накопительном фонде, который открывается для каждого ребенка с его рождения и в который на протяжении всего его детства и юношества собираются деньги, а финансовое учреждение, в свою очередь, заботится о росте этой суммы посредством инвестирования. Когда ребенок станет взрослым, он сможет использовать эти деньги на обустройство самостоятельной жизни или учебу”, — пояснил Осиновский. ”Молодежный капитал” не только бы уравнял стартовые возможности молодых людей, но и положительно сказался на рождаемости, так как одной из важнейших причин, по которой семьи откладывают рождение первого ребенка, является экономическая неуверенность и отсутствие подходящего жилья”.

Социал-демократы собираются обсудить вместе с экспертами то, каким образом мог бы быть устроен фонд ”Молодежный капитал”.