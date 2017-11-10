В Рийгикогу пройдет 36 сессия Балтийской ассамблеи

Сегодня в Таллинне соберутся министры иностранных дел, спикеры и депутаты Балтийских стран, чтобы провести 36-ю сессию Балтийской ассамблеи и 23-ю сессию Балтийского совета. Основными темами обсуждения станут международное образование, здравоохранение, безопасность и укрепление внешних границ ЕС, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

День начнется с президиума Балтийской ассамблеи и встречи спикеров парламентов. Затем состоится открытие 36-й сессии Балтийской ассамблеи, где выступят спикеры парламентов стран Балтии. Спикер Рийгикогу Эйки Нестор сосредоточится в своем выступлении на важности обеспечения безопасности. После Нестора выступят спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце. Заседанием будут руководить президент Балтийской ассамблеи Ааду Муст и вице-президенты Валериюс Симулик и Янис Вуцанс.

В 10:45 будут вручены Медали балтийского единства людям, которые внесли вклад в укрепление балтийского единства и сотрудничества у себя на родине и между балтийскими странами. Из Эстонии медаль получат режиссер документального фильма ”История Балтийского университета” журналист Хельга Меритс, художественный руководитель и главный дирижер XII и XV праздника песни и танца студентов стран Балтии Гаудеамус Ало Ритсинг и организатор профессиональных конкурсов балтийских школ лесного хозяйства директор Лууаской школы лесного хозяйства Хаана Зуба-Рейнсалу.

В Рийгикогу также соберется совет сотрудничества правительств и парламентов стран Балтии — Балтийский совет. 23-м заседанием Балтийского совета будут руководить председатель совета по сотрудничеству Балтийского совета министров министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и президент Балтийской ассамблеи Ааду Муст. Также выступят министры иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс.

В 13:00 в Белом зале Рийгикогу начнется пресс-конференция, где желающие смогут задать вопросы руководителям делегаций стран Балтии и министрам иностранных дел. Перед началом пресс-конференции будет подписано совместное заявление Балтийской ассамблеи и Балтийского совета министров. Так как Эстония является государством-председателем, совместное заявление подпишут руководитель делегации Эстонии Ааду Муст и министр иностранных дел Свен Миксер.

В конце сессии Балтийской ассамблеи будет принята резолюция и подписан заключительный документ. В конце сессии Эстония передаст председательство в Балтийской ассамблее и Балтийском совете министров Литве. Новый председатель Балтийской ассамблеи выступит с обращением.

Сессия Балтийской ассамблеи началась вчера вечером. В Таллиннской реальной школе были вручены премии Балтийской ассамблеи в области литературы, искусства, науки и инноваций. Лауреатом премии Балтийской ассамблеи в области науки стал директор Эстонского генного фонда генетик Андрес Метспалу. Премию в области инноваций получило предприятие по производству деревянных домов OÜ EstHus. Премию в области литературы получил литовский поэт и переводчик Владас Бразюнас, премию в области искусства — латвийский искусствовед и редактор Лайма Слава.