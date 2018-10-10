10.10.2018, 21:55

В Рийгикогу проходит выставка, посвященная работе церковнослужителей


rus.delfi.ee
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Koosolek Kaarli kirikus paavsti visiidi ettevalmistamiseks
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Сегодня в 12:00 в Рийгикогу откроется выставка «Священнослужители во времена становления и восстановления независимости Эстонской Республики».


По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, выставка рассказывает о важных моментах становления и восстановления независимости Эстонии. ”Многие жители Эстонии внесли неоценимый вклад в создание и формирование Эстонской Республики. Среди них — и священнослужители, которые вдохновляли нас и придавали нам уверенности, что Эстония займет свое место среди независимых государств мира. Поэтому мы с благодарностью можем отметить тех священнослужителей, кто высказывал свое мнение, невзирая на политические перипетии”, — сказал Нестор.

Выставка посвящена жизни и работе священнослужителей, которые участвовали в политической жизни страны во время ее становления и восстановления независимости, — каков был их вклад в историю нашего государства.

Многочисленные иллюстрации, фотографии и интересные тексты служат наглядными материалами. Священнослужители влились в политическую жизнь, чтобы принять участие в создании Эстонской Республики и обсудить реорганизацию духовной жизни в стране.

Это два очень разных периода: 1918–1923 и 1987–1992 гг. Но их объединяет понятие создаваемого и заново отстраиваемого государства, где будут уважаться права каждого человека на свободу совести, убеждений и вероисповедания. В сложные времена обычно закладывается фундамент. Поэтому на выставке особое внимание уделено организации духовной жизни и созданию отношений между церковными объединениями и государством, на которых Эстонская Республика держится до сих пор.

Выставка в вестибюле здания Рийгикогу продлится до 2 ноября. В замок Тоомпеа можно пройти в рабочие дни с 10:00 до 16:00. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

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