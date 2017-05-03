В Рийгикогу проходит выставка, посвященная памяти художника Ивана Соколова

В Рийгикогу открыта выставка, посвященная памяти эстонского художника русского происхождения Ивана Соколова. На выставке можно увидеть 32 избранные работы художника из коллекции MTÜ Vene Muuseum и частных коллекций.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, Иван Соколов — разносторонний художник. Нестор высказался положительно в связи с тем, что выставка произведений одного из самых интересных и выдающихся эстонских художников русского происхождения прошлого века проходит именно в выставочном зале Рийгикогу.

Иван Соколов родился в 1884 году в Тарту в большой семье старообрядцев. Будучи несомненно талантливой и творческой личностью, он совмещал творчество с сезонными работами на стройке, чтобы прокормить большую семью. В 1906 г. прошла его первая выставка в родном городе Тарту, но большой успех пришел лишь в 1917 году, когда на выставке было продано более 200 произведений молодого художника. В ходе быстро развивающейся карьеры его выставки также прошли в Екатеринбургской области, Пскове, Тарту и Таллинне.

В 1950 году Иван Соколов был исключен из Союза художников, в который он вступил в 1944 году, так как в его творчестве отсутствовала идеологическая составляющая. Иван Соколов долгие годы занимался творчеством, создавая все новые произведения, которые можно было увидеть на многочисленных выставках. Художник умер в 1972 году, когда ему было 88 лет.

Выставку реалистичного импрессионизма Ивана Соколова можно посетить в Художественном зале на третьем этаже замка Тоомпеа до 26 мая. Посетить выставку можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.