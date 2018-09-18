18.09.2018, 16:30

В Рийгикогу проходит выставка, посвященная независимости Балтийских государств и их отношениям с США

 (4)
rus.delfi.ee
EST
USA iseseisvuspäeva tähistamine suursaadiku residentsis
USA iseseisvuspäeva tähistamine suursaadiku residentsisFoto: Madis Veltman

Во вторник, 18 сентября, в Рийгикогу открылась выставка ”Отмечая столетие независимости Балтийских государств и их отношений с США”.

Экспозиция включает в себя обзор трех этапов развития Эстонии, Латвии и Литвы на пути к независимости, развития дипломатических отношений между США и Балтийскими государствами. Кроме того, она дает представление об активной роли, которую три Балтийских государства играют в мире на сегодняшний момент.

Вице-спикер Рийгикогу Калле Лаанет подчеркнул важность поддержки, которую США оказывали Эстонии, Латвии и Литве в процессе восстановления независимости. ”За многие десятилетия поддержка США стала надежным краеугольным камнем в партнерских отношениях и плодотворном сотрудничестве между нашими странами”, — сказал Лаанет.

Впервые выставка была открыта в Центре дипломатии США в Вашингтоне 30 мая 2018 г.

Она стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Объединенным балтийско-американским национальным комитетом, учредившими его организациями и другими участниками. Координатором проекта выступил исполнительный директор комитета Карл Алтау, директор Эстонского национального комитета в США Карин Шуи, директор музея Латвийского национального комитета в США Лилита Бергс и представитель Литовского национального комитета в США Генри Гайдис. Все участники внесли важный вклад в сбор предметов и фотографий, написание и оформление текстов. Эстонские архивы США предоставили доступ к своему фотоархиву. Материалы выставки оформила выдающийся эстоно-американский дизайнер Кристина Йыги из Балтимора.

Выставка в вестибюле Рийгикогу будет открыта до 28 сентября. Затем ее перевезут в Ригу.

Организаторами выставки выступают Посольство США в Таллинне и Канцелярия Рийгикогу.

Посетить выставку можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Правительство договорилось: бюджет практически составлен, снижения акцизов не ожидается

18.09.2018
Хотя все правящие партии на переговорах по бюджету выложили на стол предложения относительно акцизов и налоговых изменений, бюджет, по сути, составлен и больших изменений там не ожидается.
Подробнее

Манифест работодателей: рынок труда горит. Государство не должно способствовать возникновению выученной беспомощности

18.09.2018
Центральный союз работодателей Эстонии сегодня опубликовал манифест работодателей. В издающемся через каждые четыре года манифесте содержится видение работодателей положения эстонского государства на данный момент и предложения, которые адресованы государству, работникам и предпринимателям.
Подробнее



ВИДЕО | DELFI и EPL в Дании: По оценке эксперта, глава Danske Bank завтра уйдет в отставку

18.09.2018
Адвокат и эксперт по борьбе с отмыванием денег Якоб Деденрот Бернхофт не видит возможности, как руководитель банка Danske Томас Борген сможет дальше работать в банке после завтрашнего обнародования результатов внутреннего расследования.
Подробнее

Поминки по интернету. О новой европейской директиве об авторских правах

18.09.2018
В минувшую среду Европарламент большинство голосов принял директиву об авторских правах на едином цифровом рынке. Голоса эстонских евродепутатов разделились: против проголосовали Урмас Паэт, Игорь Грязин и Яна Тоом. За — Индрек Таранд, Тунне Келам и Ивари Падар. Принятие новой директивы активно продвигал и эстонским еврокомиссар Андрус Ансип. Тоом, теневой докладчик по директиве в Комитете по культуре, разъясняет, почему противники директивы говорят о введении цензуры и "смерти" свободного Интернета.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

ВИДЕО: Эстонские групповички мечтают о путевке на Олимпиаду

18.09.2018
Триумфом сборной России завершился в Софии чемпионат мира по художественной гимнастике. Всего в болгарской столице разыгрывались 9 комплектов наград. Подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали 7 золотых медалей.
Подробнее

Мать трехлетнего малыша: сидя с ребенком, работу не найти, а медицинская страховка заканчивается

18.09.2018
Многие родители не имеют медицинской страховки, потому что по достижении ребенком трехлетнего возраста пропадает страховая защита, но не всегда есть возможность сразу пойти работать. В большинстве речь идет о матерях, выясняется из опубликованного сегодня исследования Министерства социальных дел, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ| Ни одного датчика в доме: в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека

18.09.2018
Несмотря на то, что в этом году из-за утечки газа в Кохтла-Ярве уже погибли два человека, местные жители не спешат покупать датчики угарного газа.
Подробнее

Берлинские врачи: скорее всего, Верзилов был отравлен

18.09.2018
Врачи берлинской клиники Charite, куда доставили спецбортом из Москвы участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, пришли к выводу, что он действительно мог быть отравлен. Сейчас состояние Верзилова "намного улучшилось".
Подробнее

ФОТО | Российский бизнесмен продает помпезную виллу под Таллинном с подъездом для лимузинов

18.09.2018
Бизнесмен из России выставил на продажу за 1,2 миллиона евро свой внушительный особняк (900 м2), расположенный в волости Харку в деревне Суурупи. Территория, принадлежащая дому, также поражает своими размерами (10240 м2). Наличие подъездной круговой площадки позволяет гостям прибывать на проводимые на вилле празднования и биеннале на лимузинах. Роскошный интерьер дома идеально подходит для светских раутов.
Подробнее