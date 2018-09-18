В Рийгикогу проходит выставка, посвященная независимости Балтийских государств и их отношениям с США(4)
Во вторник, 18 сентября, в Рийгикогу открылась выставка ”Отмечая столетие независимости Балтийских государств и их отношений с США”.
Во вторник, 18 сентября, в Рийгикогу открылась выставка ”Отмечая столетие независимости Балтийских государств и их отношений с США”.
Экспозиция включает в себя обзор трех этапов развития Эстонии, Латвии и Литвы на пути к независимости, развития дипломатических отношений между США и Балтийскими государствами. Кроме того, она дает представление об активной роли, которую три Балтийских государства играют в мире на сегодняшний момент.
Вице-спикер Рийгикогу Калле Лаанет подчеркнул важность поддержки, которую США оказывали Эстонии, Латвии и Литве в процессе восстановления независимости. ”За многие десятилетия поддержка США стала надежным краеугольным камнем в партнерских отношениях и плодотворном сотрудничестве между нашими странами”, — сказал Лаанет.
Впервые выставка была открыта в Центре дипломатии США в Вашингтоне 30 мая 2018 г.
Она стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Объединенным балтийско-американским национальным комитетом, учредившими его организациями и другими участниками. Координатором проекта выступил исполнительный директор комитета Карл Алтау, директор Эстонского национального комитета в США Карин Шуи, директор музея Латвийского национального комитета в США Лилита Бергс и представитель Литовского национального комитета в США Генри Гайдис. Все участники внесли важный вклад в сбор предметов и фотографий, написание и оформление текстов. Эстонские архивы США предоставили доступ к своему фотоархиву. Материалы выставки оформила выдающийся эстоно-американский дизайнер Кристина Йыги из Балтимора.
Выставка в вестибюле Рийгикогу будет открыта до 28 сентября. Затем ее перевезут в Ригу.
Организаторами выставки выступают Посольство США в Таллинне и Канцелярия Рийгикогу.
Посетить выставку можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь удостоверение личности.
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