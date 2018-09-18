В Рийгикогу проходит выставка, посвященная независимости Балтийских государств и их отношениям с США

Экспозиция включает в себя обзор трех этапов развития Эстонии, Латвии и Литвы на пути к независимости, развития дипломатических отношений между США и Балтийскими государствами. Кроме того, она дает представление об активной роли, которую три Балтийских государства играют в мире на сегодняшний момент.

Вице-спикер Рийгикогу Калле Лаанет подчеркнул важность поддержки, которую США оказывали Эстонии, Латвии и Литве в процессе восстановления независимости. ”За многие десятилетия поддержка США стала надежным краеугольным камнем в партнерских отношениях и плодотворном сотрудничестве между нашими странами”, — сказал Лаанет.

Впервые выставка была открыта в Центре дипломатии США в Вашингтоне 30 мая 2018 г.