В Рийгикогу проходит выставка национального текстиля
В 12:00 в Художественном зале на третьем этаже замка Тоомпеа открылась выставка эстонского национального культурного наследия и традиционного рукоделия.
В 12:00 в Художественном зале на третьем этаже замка Тоомпеа открылась выставка эстонского национального культурного наследия и традиционного рукоделия.
По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, выставка одеял, изготовленных студентами со специальности национального текстиля (традиционные народные технологии) Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, — отличный пример того, как можно отдавать дань уважения нашим предкам и хранить созданное ими наследие. ”Выставка дает новую жизнь нашей традиции рукоделия”, — сказал Нестор.
На выставке представлены копии шерстяных одеял, созданные в рамках обучения ткачеству. Студенты использовали традиционные техники, материалы и инструменты. За основу для узоров были взяты сохранившиеся в музеях старинные одеяла или их фрагменты. Оригиналы находятся в различных музеях и текстильных коллекциях по всей Эстонии.
Для тканых одеял, представленных на выставке, характерны расписные узоры в форме полос. У каждого из них есть название — по городу, в честь какого-то животного или используемого в обиходе предмета. Например, ”жучок”, ”зуб пилы”, ”кадка”, ”нога стола”, ”хвост ласточки” и ”рыбий хвост”. Такие одеяла в свое время ткались по всей Эстонии.
Отделение национального рукоделия Вильяндиской академии культуры Тартуского университета исследует и сохраняет наследие эстонского народного ручного искусства, а также объединяет его с современной культурой. В отделении можно получить прикладное высшее образование по программе национальные традиционные технологии, которое разбивается на три специальности: национальный текстиль, строительство и работа по металлу. У программы также есть магистерская степень.
Программа дает информацию о текстильном наследии Эстонии и традиционных техниках, материалах, цветах и узорах в рукоделии. Студенты часто посещают музеи и восстанавливают старые технологии рукоделия, используя музейные экспонаты в качестве образцов. Этнографический подход и использование качественных и натуральных материалов призваны придать ценность материальному культурному наследию и привить бережное отношение к окружающей среде. Студенты курса создают вещи в ярко выраженном национальном стиле, которые обогащают культурное пространство Эстонии и в то же время являются примером и вдохновением для других народов мира, призывая не забывать свои корни. Переносом узоров и ткаческим процессом в академии руководила Кристи Кютт.
Выставка будет открыта до 15 февраля. Посетить выставку можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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