В Рийгикогу проходит выставка национального текстиля

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, выставка одеял, изготовленных студентами со специальности национального текстиля (традиционные народные технологии) Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, — отличный пример того, как можно отдавать дань уважения нашим предкам и хранить созданное ими наследие. ”Выставка дает новую жизнь нашей традиции рукоделия”, — сказал Нестор.

На выставке представлены копии шерстяных одеял, созданные в рамках обучения ткачеству. Студенты использовали традиционные техники, материалы и инструменты. За основу для узоров были взяты сохранившиеся в музеях старинные одеяла или их фрагменты. Оригиналы находятся в различных музеях и текстильных коллекциях по всей Эстонии.

Для тканых одеял, представленных на выставке, характерны расписные узоры в форме полос. У каждого из них есть название — по городу, в честь какого-то животного или используемого в обиходе предмета. Например, ”жучок”, ”зуб пилы”, ”кадка”, ”нога стола”, ”хвост ласточки” и ”рыбий хвост”. Такие одеяла в свое время ткались по всей Эстонии.