В Рийгикогу приняли Закон о защите личных данных

С 25 мая 2018 регулировать защиту данных начал соответствующий регламент Европейского союза. Действовавшее на тот момент внутригосударственное регулирование необходимо было привести в соответствие с европейским законодательством. Основные принципы защиты личных данных не изменятся.

Защиту личных данных регулирует регламент. Он позволяет людям лучше контролировать, как именно используются и обрабатываются их личные данные. Получить доступ к своим личным данным станет проще. Предприятия и организации должны давать пользователям более подробную и четкую информацию о том, как они обрабатывают их личные данные. Если человек не хочет, чтобы его личные данные обрабатывались, и для сохранения этих данных нет иных правовых оснований, информация должна быть уничтожена.

Закон о защите личных данных в соответствии с регламентом устанавливает ряд отличий в принципах обработки личных данных. Они касаются обработки этой информации в журналистских и научных целях, а также в целях исследования истории. Личные данные человека можно обрабатывать в журналистских целях и обнародовать в СМИ без разрешения лица, если это делается ввиду широкого общественного интереса и соответствует принципам журналистской этики. Данные без разрешения лица также можно использовать в ходе научных исследований, исследования истории и сбора государственной статистики, если используются псевдонимы или иные способы защиты данных.