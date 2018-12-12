В Рийгикогу приняли Закон о защите личных данных
Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, регулирующий использование и обработку личных данных и надзор за ними, сообщает пресс-служба парламента.
Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, регулирующий использование и обработку личных данных и надзор за ними, сообщает пресс-служба парламента.
С 25 мая 2018 регулировать защиту данных начал соответствующий регламент Европейского союза. Действовавшее на тот момент внутригосударственное регулирование необходимо было привести в соответствие с европейским законодательством. Основные принципы защиты личных данных не изменятся.
Защиту личных данных регулирует регламент. Он позволяет людям лучше контролировать, как именно используются и обрабатываются их личные данные. Получить доступ к своим личным данным станет проще. Предприятия и организации должны давать пользователям более подробную и четкую информацию о том, как они обрабатывают их личные данные. Если человек не хочет, чтобы его личные данные обрабатывались, и для сохранения этих данных нет иных правовых оснований, информация должна быть уничтожена.
Закон о защите личных данных в соответствии с регламентом устанавливает ряд отличий в принципах обработки личных данных. Они касаются обработки этой информации в журналистских и научных целях, а также в целях исследования истории. Личные данные человека можно обрабатывать в журналистских целях и обнародовать в СМИ без разрешения лица, если это делается ввиду широкого общественного интереса и соответствует принципам журналистской этики. Данные без разрешения лица также можно использовать в ходе научных исследований, исследования истории и сбора государственной статистики, если используются псевдонимы или иные способы защиты данных.
Закон также устанавливает принципы, которым при обработке личных данных должны следовать правозащитные учреждения. Операторы, обрабатывающие личные данные, обязаны уведомить человека о нарушениях в отношении его личных данных. Об этом они также обязаны уведомить Инспекцию по защите данных.
За принятие инициированного правительством Закона о защите личных данных (679 SE) проголосовали 78 депутатов, против — 13. Один член парламента воздержался.
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