Конституционная комиссия поддержала создание двух комиссий. Одна из них будет заниматься решением кризиса рождаемости, вторая — разрабатывать направления развития государственной реформы.

”Обе комиссии будут заниматься важными для Эстонии вопросами, которые связаны с будущим государства. Комиссия по кризису рождаемости будет заниматься вопросами низкой рождаемости и высокого уровня эмиграции. Комиссия по государственной реформе будет искать наиболее эффективную и состоятельную модель публичной власти”, — сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер.

Он отметил, что Эстонское государство создано эстонским народом для эстонского народа. Поэтому естественно, что государство должно активно заниматься проблемами народонаселения и при необходимости проводить реформы публичной власти.

Инициированный фракцией Социал-демократической партии, фракцией Центристской партии Эстонии и фракцией Союза Отечества и Res Publica проект постановления Рийгикогу о ”Создании комиссии Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости” (367 OE) устанавливает, что задача комиссии по проблеме — рассмотреть соответствующие государственные политики как Эстонии, так и других государств, и на основании этого внести предложения для улучшения ситуации.

Авторы проекта в пояснительной записке отмечают, что после восстановления независимость численность населения в Эстонии постоянно снижалась. Цель комиссии — выявить проблемы и найти решения для изменения данной ситуации. В задачи комиссии также входит мониторинг общих целей государственного плана действий ”Увеличение численности населения Эстонии”, анализ использования денежных ресурсов и внесение предложений по этим вопросам.

Инициированный фракцией Социал-демократической партии, фракцией Центристской партии Эстонии и фракцией Союза Отечества и Res Publica проект постановления Рийгикогу о ”Создании комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы” (368 OE) устанавливает, что под государственной реформой понимается преобразование публичной власти. Публичной властью являются как центральное правительство, так и местные самоуправления.

Согласно пояснительной записке, государственная реформа необходима, поскольку Эстонская Республика ввиду ограниченного количества ресурсов должна стремиться к все лучшим результатам. В задачи комиссии входят отслеживание и анализ административной реформы, представление предложений по реорганизации публичной власти и оценка действий по реорганизации публичной власти.

В обе комиссии будет входить по шесть членов. Иными словами, по одному члену из каждой фракции Рийгикогу. Полномочия комиссий продлятся до завершения срока полномочий этого состава Рийгикогу. Первое чтение проектов постановлений состоится в Рийгикогу 24 января.