В Рийгикогу поддержали соглашение между Эстонией и Индией о передаче осужденных

Правовая комиссия Рийгикогу единогласно поддержала соглашение между Эстонией и Индией о передаче лиц, наказанных в судебном порядке. Это позволит эстонским судовым охранникам при необходимости отбывать наказание на родине в случае, если суд Индии окончательно признает их виновными.

”Судовые охранники обжаловали решение суда, согласно которому они приговорены к пяти годам заключения. Иными словами, окончательного судебного решения по данному делу нет, — сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд. — Заключение соглашения о передаче не означает, что Эстония уверена в том, что данное судебное решение — окончательное. Но в случае, если оно останется в силе, соглашение позволит команде вернуться на родину для отбывания наказания”.

Карилайд подчеркнул, что комиссия хотела бы как можно быстрее завершить производство по проекту о ратификации соглашения. Согласно предложению комиссии, первое чтение проекта должно пройти на заседании Рийгикогу 14 февраля. Второе чтение и окончательное голосование должно пройти 22 февраля.

Инициированный Правительством Республики проект закона о ратификации соглашения между Эстонской Республикой и Республикой Индия о передаче лиц, наказанных в судебном порядке (375 SE) предусматривает ратификацию соответствующего соглашения. Цель соглашения — позволить вышеуказанным лицам отбывать наказание на родине. Соглашение можно применить лишь в случае, если с условиями передачи согласны как человек, несущий наказание, так и оба государства. Государства имеют право помиловать, амнистировать или смягчить наказание в соответствии с Конституцией своего государства.