В Рийгикогу отпразднуют 25-ю годовщину референдума по Конституции

Сегодня в 12:00 в зале заседаний Рийгикогу пройдет торжественное заседание в честь 25-й годовщины со дня референдума по Конституции. Выступят вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, Президент Республики Керсти Кальюлайд и председатель Конституционной Ассамблеи Тыну Антон, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Народ осуществляет свою власть посредством выборов Рийгикогу и референдума. На мой взгляд, голосовать как на выборах Рийгикогу, так и на референдуме — важно. Так все жители Эстонии могут изъявить свою волю и их голоса будут по возможности хорошо и достойно представлены”, — сказал вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа. В качестве примера он привел референдум о вступлении в Европейский союз. Председательство Эстонии в ЕС начнется уже через три дня.

Президент Керсти Кальюлайд вручит сувениры членам Конституционной Ассамблеи.

На торжественном заседании пройдет показ спектакля в одном действии ”Конституционный ансамбль”.

Объединенный хор молодежного хора Национальной оперы ”Estonia” и мужского хора Таллиннского университета исполнят гимн Эстонской Республики и песню Карла Аугуста Херманна и Карла Эдуарда Мальма ”Isamaa” под руководством дирижера Индрека Вильярда.

В 14:30 в Белом зале будет представлена почтовая марка, приуроченная к 25-й годовщине референдума по Конституции. С вступительной речью выступит председатель конституционной комиссии Марко Померантс. Также выступят вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, председатель правления Eesti Post Йоона Салувеэр, автор оформления почтовой марки Лембит Лыхмус и член Конституционной Ассамблеи Лийа Хянни.

После презентации почтовую марку ”Конституция Эстонской Республики — 25” можно будет приобрести. С маркой также можно приобрести конверт первого дня. Будет использован штемпель первого дня.