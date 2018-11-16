В Рийгикогу откроется выставка, посвященная исторической значимости Декларации о государственном суверенитете Эстонской ССР

На представленных на выставке ”Эстонцы в Кремле” фотографиях запечатлены эстонские депутаты, которые поясняют свои идеи в Москве на Съезде народных депутатов СССР. Тем самым, они внесли свой вклад в распад Советского Союза. ”Это событие глобального масштаба, которое оказало глубокое влияние на всю мировую политику, во многом следовало сценарию, написанному в Эстонии. Идеи о суверенитете и независимом управлении союзной республикой были применены на всесоюзном уровне”, — сказал Ивар Райг — депутат от Эстонии в Верховном Совете СССР.

Райг пояснил, что идеи о суверенности и независимом управлении союзной республикой эстонские депутаты представили Кремлю в мае 1989 г. Эти идеи в первую очередь подхватили демократические силы других Балтийских республик и России.