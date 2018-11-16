16.11.2018, 09:45

В Рийгикогу откроется выставка, посвященная исторической значимости Декларации о государственном суверенитете Эстонской ССР

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rus.delfi.ee
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Toompea lossFoto: Ester Vaitmaa

В Рийгикогу открывается выставка, посвященная Декларации о государственном суверенитете Эстонской ССР, принятой 16 ноября 1988 года на Тоомпеа на заседании Верховного Совета Эстонской ССР. Документ считается одним из краеугольных камней процесса восстановления независимости государства. Он оказал прямое влияние на дальнейшую судьбу Эстонии и всего Советского Союза. Благодаря декларации было предотвращено начало разработки фосфоритов и начался распад СССР, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

На представленных на выставке ”Эстонцы в Кремле” фотографиях запечатлены эстонские депутаты, которые поясняют свои идеи в Москве на Съезде народных депутатов СССР. Тем самым, они внесли свой вклад в распад Советского Союза. ”Это событие глобального масштаба, которое оказало глубокое влияние на всю мировую политику, во многом следовало сценарию, написанному в Эстонии. Идеи о суверенитете и независимом управлении союзной республикой были применены на всесоюзном уровне”, — сказал Ивар Райг — депутат от Эстонии в Верховном Совете СССР.

Райг пояснил, что идеи о суверенности и независимом управлении союзной республикой эстонские депутаты представили Кремлю в мае 1989 г. Эти идеи в первую очередь подхватили демократические силы других Балтийских республик и России.

Как известно, 15 февраля 1990 г. о своем суверенитете объявила Латвия. 9 марта это сделала Грузия, 11 марта о своей государственной независимости объявила Литва и 12 июня 1990 г. по инициативе Ельцина Съезд народных депутатов России принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Это был триумф идеи о суверенности союзных республик, который запустил цепную реакцию по всей территории СССР.

Фотовыставка в фойе зала заседаний Рийгикогу продлится до 30 ноября. Выставку в замке Тоомпеа можно посетить в рабочие дни с 10:00 до 16:00. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

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