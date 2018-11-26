В Рийгикогу одобрили заявление о миграционном пакте ООН. 30 депутатов предпочли не голосовать

За проголосовал 41 депутат, против — 27, не голосовали — 30, воздержавшихся не было, а всего на месте находились 98 из 101 депутата.

Для принятия решения необходимо было простое большинство.

За проголосовали центристы и соцдемы, против — отечественники, свободники и консерваторы, реформисты не голосовали.

Против проголосовали и не входящие ни в одну из фракций Ольга Иванова и Урве Пало. Экс-отечественник, ныне представитель "Эстонии 200" Маргус Цахкна проголосовал за.